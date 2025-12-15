App IO: nuova sezione per la Giustizia Tributaria

Dallo scorso 3 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un importante processo di modernizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i contribuenti introducendo una novità significativa all’interno dell’app IO.

Sulla piattaforma dei servizi pubblici digitali è stata infatti attivata una nuova sezione dedicata specificamente agli avvisi delle Corti di Giustizia Tributaria. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del Processo Tributario Telematico e ha l’obiettivo dichiarato di velocizzare e semplificare le interazioni per i cittadini e i professionisti coinvolti in contenziosi fiscali.

La Giustizia Tributaria su IO

Il nuovo servizio, denominato ufficialmente “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria“, permette agli utenti di ricevere un alert immediato sul proprio smartphone ogni volta che viene inviata una comunicazione dalla segreteria della Corte.

Il sistema è rivolto principalmente ai difensori che assistono i contribuenti e si attiva quando le segreterie inviano, tramite il sistema informativo SIGIT, una PEC contenente ad esempio una convocazione in udienza. È fondamentale sottolineare che la notifica ricevuta sull’app non sostituisce la comunicazione ufficiale via PEC, ma agisce come un tempestivo campanello d’allarme per invitare il professionista a consultare la propria casella di posta certificata.

Per garantire la massima privacy e sicurezza, gli avvisi non mostrano dettagli sensibili sul contenuto del provvedimento, ma si limitano a segnalare l’avvenuta ricezione di una nuova email certificata. Per usufruire di questa funzionalità, il difensore deve essere registrato sull’app IO e la sua casella PEC deve coincidere con quella indicata nel ricorso depositato.

L’attivazione del servizio può essere effettuata durante la configurazione iniziale dell’app oppure in un secondo momento, accedendo alla voce specifica dell’ente Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Le prossime novità in arrivo su IO

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria ha annunciato che l’attuale configurazione rappresenta solo il primo passo di una strategia di digitalizzazione che vedrà ulteriori sviluppi nel breve termine. Entro il primo semestre del 2026 sono infatti previste nuove implementazioni che amplieranno le tipologie di notifiche disponibili per gli utenti.

Tra le funzionalità in arrivo vi sarà l’attivazione degli avvisi relativi all’invio delle PEC contenenti il dispositivo deliberato dall’organo giudicante, ovvero l’esito della decisione presa dalla Corte. Inoltre, il sistema segnalerà anche il deposito della sentenza e di altri provvedimenti giurisdizionali rilevanti.

Questo ampliamento del servizio è stato progettato per rendere lo strumento ancora più completo, consentendo ai professionisti di rimanere costantemente aggiornati su tutti i passaggi fondamentali del procedimento tributario e garantendo una maggiore tempestività nella gestione delle pratiche.