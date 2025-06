App Store: 1,93 milioni di app rifiutate da Apple nel 2024

Il Transparency Report annuale di Apple riguardante l’App Store ha messo in luce dati molto interessanti, che raccontano sia la continua crescita della piattaforma che il costante impegno dell’azienda nella salvaguardia dell’ecosistema digitale.

Nel 2024, con quasi 2 milioni di applicazioni attive, l’App Store ha registrato un incremento di circa 100.000 app rispetto all’anno precedente, arrivando a 1.961.596 applicazioni disponibili. Ogni settimana, la piattaforma ha accolto una media di 839 milioni di download e 813 milioni di visitatori, segno di una popolarità in costante aumento.

Vi sono anche dati che sottolineano come la qualità sia una priorità per Apple. Nel 2024, su 7,77 milioni di proposte ricevute, ben 1,93 milioni di applicazioni sono state rifiutate. Le principali motivazioni per il rifiuto includono problemi di performance, design, modelli di business non adeguati e potenziali rischi per la sicurezza. Tuttavia, circa 295.000 di queste app hanno successivamente superato la revisione grazie a modifiche mirate.

L’impegno di Apple per rendere App Store una piattaforma sicura

Nel corso dell’anno, Apple ha rimosso 82.509 applicazioni dal proprio store, con una maggiore incidenza nelle categorie Utility e Giochi. I motivi principali includono violazioni di design (42.252 casi) e attività fraudolente (38.315 casi).

Inoltre, l’azienda ha risposto a richieste governative che hanno portato alla rimozione di 1.307 app in Cina, 171 in Russia e numeri minori in altri paesi come Corea del Sud e Ucraina. Gli sviluppatori hanno presentato oltre 26.000 appelli, con 78 casi di ripristino in Cina e 71 negli Stati Uniti.

Il rapporto presentato dal colosso di Cupertino sottolinea l’impegno dell’azienda nella prevenzioni di frodi, un punto cruciale per la sicurezza di qualunque store digitale. Durante il 2024, sono stati chiusi quasi 129 milioni di account cliente per attività fraudolente e bloccate transazioni fraudolente per un valore di oltre 2 miliardi di dollari. Inoltre, 146.747 account sviluppatore sono stati disattivati per violazioni legate a frodi o normative sul controllo delle esportazioni. Numeri impressionanti, che dimostrano un impegno costante della compagnia per rendere App Store una piattaforma sicura.