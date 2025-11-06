Apple AI basata su Gemini costerà 1 miliardo l'anno

L’accordo tra Apple e Google per usare Gemini come spina dorsale di Apple AI costerà 1 miliardo di dollari l’anno alla mela morsicata. Ne è convinto il solito Mark Gurman, che su Bloomberg ha fornito alcuni dettagli su una notizia che lui stesso aveva lanciato pochi giorni fa.

La notizia è quella della collaborazione tra le due aziende, dovuta al fatto che l’intelligenza artificiale di Apple è tutt’altro che pronta ma a Cupertino non possono più permettersi di temporeggiare: anche gli iPhone devono avere funzioni AI evolute, prima possibile.

AI: l’accordo Apple-Google

Pochi giorni fa Gurman aveva scritto che Apple aveva scartato Anthropic Claude come modello LLM da integrare in Apple AI, perché costava troppo: ben 1,5 miliardi di dollari l’anno.

Google Gemini, sempre a detta di Gurman, costerebbe meno: “solo” 1 miliardo di dollari l’anno. L’economicità del modello si rispecchierebbe anche nelle prestazioni, a quanto pare inferiori, ma i risultati sarebbero sufficienti per Apple.

Cosa farà Gemini in Apple AI

Nel suo ultimo articolo Gurman conferma che Google Gemini verrà usato solo per alcuni compiti all’interno di Apple AI: la casa di Cupertino, infatti, non ha intenzione di condividere con quella di Mountain View i dati dei suoi utenti.

Di conseguenza, Gemini AI interverrà solo quando l’utente fa domande generiche, o richieste che non prevedono l’accesso ai dati personali sensibili del padrone dell’iPhone.

Questo perché la gran parte delle funzioni di Gemini AI (e di ogni altra AI oggi disponibile) sono calcolate dal cloud e non dal device sul quale l’AI è in esecuzione. Un meccanismo che, per un’azienda che ha fatto dell’ecosistema chiuso la sua bandiera, è fumo per gli occhi.

Infine, Gurman ribadisce anche che l’integrazione di Google Gemini in Apple AI è una soluzione temporanea, destinata a durare solo finché strettamente necessario. Apple, infatti, continua a sviluppare la sua AI in modo autonomo e confida di usare Gemini solo come soluzione ponte.