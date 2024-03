Apple annuncia la possibilità di scaricare app dai siti web, ma solo in UE

Il Digital Markets Act continua a cambiare il modo di operare di Apple, almeno nei paesi dell’Unione Europea. Il rilascio di iOS 17.4 ha già spalancato le porte ai marketplace alternativi, ma oggi è arrivato un nuovo importante aggiornamento riguardante proprio la distribuzione delle app.

Il colosso di Cupertino ha annunciato in queste ore che, tra le varie cose, gli sviluppatori potranno consentire il download delle loro applicazioni anche dai siti web. Questa opzione prende il nome di “Web Distribution” e sarà resa disponibile nei prossimi mesi tramite un upgrade del sistema operativo per iPhone.

Ciò significa che a partire da questa primavera, i developer potranno indirizzare gli utenti su una determinata pagina web per il download delle applicazioni, a condizione però che soddisfino i criteri specifici di Apple. Tra questi ci sono l’essere un membro dell’Apple Developer Program da almeno due anni consecutivi e avere un’app con più di un milione di prime installazioni su iOS (nell’UE nell’anno solare precedente). Inoltre, le app distribuite in questo modo devono obbligatoriamente soddisfare i requisiti di autenticazione di Apple come tutte le altre app per iOS e possono essere installate solo da un dominio web registrato su App Store Connect.

Gli sviluppatori autorizzati, informa il colosso Californiano tramite il comunicato appena diffuso, avranno accesso alle API per facilitare la distribuzione delle applicazioni tramite sito web, l’integrazione con le funzionalità del sistema operativo e altro ancora.

Ma non è tutto, perché per conformarsi alle nuove linee guide definite dall’UE, Apple ha annunciato anche altre novità che dovrebbero garantire una maggiore flessibilità.

In particolare, le due novità per gli sviluppatori che accettano l’Alternative Terms Addendum for Apps sono le seguenti: