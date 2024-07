Apple cambia idea: approvato l'Epic Games Store per iPhone in UE

Dopo le accuse di Epic Games, spiegate nel dettaglio anche sui principali social network, Apple ha approvato il marketplace di terze parti per iOS dell’azienda nota, tra le altre cose, per Fortnite e il motore grafico Unreal Engine. Pace fatta, dunque, tra i due colossi statunitensi?

Nella sua denuncia formale, Epic ha accusato il gigante di Cupertino di aver deliberatamente respinto la richiesta d’approvazione del suo store per iPhone. Il motivo? L’estrema somiglianza di alcuni elementi estetici tra App Store e il marketplace che, una volta disponibile, consentirà a tutti gli utenti con sede in uno dei paesi dell’Unione Europea di scaricare Fortnite (e non solo) sul proprio iPhone.

«Il rifiuto di Apple è intenzionale, ostruzionistico e viola il DMA. Abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione Europea. Salvo ulteriori ostacoli da parte di Apple, rimaniamo pronti al lancio di Epic Games Store e di Fortnite su iOS nell’UE nei prossimi due mesi», si legge in uno dei post pubblicati su X.

Qualcosa però deve essere cambiato, perché Apple ha informato la stampa di aver approvato la versione di EGS per iOS. Tuttavia, la stessa azienda con Tim Cook al timone vuole ancora che Epic Games modifichi alcuni elementi della UI del marketplace (si parla di alcune icone ed etichette).

Apple has told some press channels that, though they have approved our current EGS iOS App for notarization, they are still demanding Epic change the user interface in a future version. Epic is disputing this. https://t.co/fKHWbhBRvj

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 6, 2024