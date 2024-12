Apple Card, la carta con bonus di benvenuto fino a 300 dollari

Gli utenti che amano Apple, oltre agli iPhone e a tutti gli altri dispositivi, possono avere questa volta una grande opportunità questa volta scegliendo la nuova Apple Card. Per un periodo di tempo limitato si può infatti accedere alla promozione utile che consente di ottenere 100 dollari richiedendo la carta. Il bonus viene erogato sotto forma di Daily Cash, il tutto spendendo 500 dollari nei primi due mesi da quando viene aperto l’account.

Il bonus Apple Card da trasferire nel conto

Il bonus verrà accreditato come Daily Cash, utilizzabile liberamente o trasferibile nel conto Apple Cash o nell’Apple Card Savings account, che offre un rendimento annuo del 3,9%. Non essendo un credito sull’estratto conto, l’importo potrà essere speso per qualsiasi acquisto. Per qualificarsi, i nuovi utenti devono richiedere e attivare la Apple Card entro il 13 gennaio 2025.

Offerta speciale per alcuni utenti

Apple ha lanciato anche un’offerta esclusiva per chi riceve un’email mirata con l’oggetto “Preview your new Apple Card credit limit offer“. Il bonus diventa di 300 dollari in Daily Cash se gli utenti che hanno ricevuto il messaggio spendono almeno 1.500 dollari nei primi 60 giorni. Questa promo, esattamente come l’altra, è valida fino al 13 gennaio 2025 e, come per il bonus da 100 dollari, l’importo potrà essere utilizzato per qualsiasi acquisto. Per verificare l’idoneità, è necessario controllare la propria casella di posta elettronica.

Quali vantaggi offre la Apple Card

La Apple Card non prevede commissioni: niente costi annuali, ritardi nei pagamenti o spese per transazioni internazionali. Offre anche un sistema di cashback interessante:

3% di Daily Cash sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso Apple e alcuni rivenditori selezionati;

sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso Apple e alcuni rivenditori selezionati; 2% di cashback sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso altri rivenditori;

sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso altri rivenditori; 1% di cashback per gli acquisti effettuati utilizzando la carta fisica.

Inoltre, l’app Wallet permette di monitorare il saldo Daily Cash e scegliere dove trasferirlo.

Richiedere la Apple Card non influisce sul punteggio di credito. Tuttavia, accettare la carta dopo l’approvazione comporta un’indagine creditizia formale, che potrebbe avere un lieve impatto.