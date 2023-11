Apple estende i tempi per il reso nel periodo natalizio

Oltre ad essere il periodo dell’anno in cui gli orologi vengono spostati indietro di un’ora, è anche il momento perfetto per acquistare. Come tutti ben sanno siamo in prossimità del Black Friday 2023 e le aziende si stanno adoperando appositamente con nuove iniziative. In realtà il mese di novembre è anche il periodo dell’anno in cui Apple annuncia l’estensione dei resi in occasione delle vacanze natalizie.

Normalmente gli utenti hanno un massimo 14 giorni utili per restituire ad Apple un prodotto acquistato, che sia online o presso gli Apple Store. Ora la pagina di supporto dedicata ai resi e ai rimborsi afferma che i prodotti ricevuti tra il 3 novembre e il 25 dicembre 2023 potranno essere restituiti fino all’8 gennaio 2024.

Questa iniziativa è praticamente analoga a quella che ogni anno adotta Amazon, concedendo al suo pubblico praticamente tre mesi per effettuare il reso.

Apple aumenta il periodo di reso in prossimità delle feste natalizie, soprattutto per l’Italia

Ci sono ovviamente delle restrizioni importanti che riguardano alcuni dispositivi. Apple precisa che ogni iPhone acquistato con un contratto stipulato con un operatore telefonico non sarà idoneo per questo tipo di restituzione.

Una volta trascorso il periodo, e quindi superato il 25 dicembre, tutti i prodotti acquistati saranno soggetti alla solita politica di restituzione. Chiaramente sono da escludere da questa estensione di reso tutti i venditori di terze parti, in quanto il colosso di Cupertino restringe il tutto agli acquisti sull’Apple Store sia online che fisico.

Chiaramente i prodotti idonei sono quelli che tutti conoscono, a partire dagli iPhone fino a passare agli iPad, Apple Watch, AirPods, MacBook e quant’altro. In realtà sono compresi anche i software, purché non siano stati installati su alcun computer.

L’Italia, insieme a Spagna, Messico e Giappone potrà beneficiare di un’ulteriore estensione fino al 20 gennaio 2024. Insomma, non ci sarà alcun problema per i regali di Natale: qualora non dovessero piacere, i destinatari avranno tempo per effettuare un reso.