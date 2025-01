Apple Fitness+ inaugura il 2025 con una pioggia di aggiornamenti

Per inaugurare al meglio l’anno appena iniziato Apple ha proposto un aggiornamento per Apple Fitness+ senza precedenti per la piattaforma.

La compagnia di Cupertino ha voluto fare un gradito regalo a chi intende aumentare la propria forza, attraverso un nuovo programma specifico della durata di tre settimane. Il piano è stato progettato con grande attenzione da esperti del settore ed è stato progettato con la possibilità di ripetere lo stesso, rendendo i risultati più concreti con diversi cicli.

Un altro programma introdotto in Apple Fitness+ è chiamato Pickleball, uno sport con racchette simili a tennis che sta avendo un certo successo oltreoceano (e non solo). Per rendere tale piano efficace Apple ha ingaggiato una delle giocatrici più forti al mondo, ovvero la canadese Catherine Parenteau. Il programma in questione è ispirato alle routine e agli allenamenti della sportiva, sviluppando le parti del corpo più usate durante i match.

Apple Fitness+ nuovi programmi e non solo: ecco le novità

Apple Fitness+ offre novità apprezzabili anche per gli appassionati di yoga, con nuove sessioni Yoga Peak Poses attraverso cui imparare le posizioni più impegnative della disciplina.

Sempre in ottica programmi, il piano Introduction to Breath Meditation insegna cinque tecniche chiave per la respirazione, utili anche al di fuori del contesto della meditazione. Per quanto concerne i podcast esclusivi Time to Walk di Apple, vi sono nuovi contenuti proposti da personaggi musicali di spicco come Janet Jackson, Bruno Mars, Kendrick Lamar e Coldplay.

Infine vi è una ulteriore novità da non sottovalutare: la compagnia ha infatti annunciato una collaborazione con Strava per la condivisione dei set di dati delle sessioni degli utenti. Una novità che offre una sinergia inedita, potenzialmente in grado di rendere molto più utili entrambe le piattaforme.

Tutte le funzioni annunciate saranno disponibili per gli utenti a partire dal prossimo 6 gennaio.