Attività fisica all'aperto senza paura? Ecco la soluzione di Strava

Strava, piattaforma legata al tracciamento GPS per attività sportive, sta lavorando per ampliare la sua nuova funzione nota come Heatmap.

Le Heatmap, ovvero mappe di calore, sono utili per individuare sentieri e strade che non vengono considerate da altre app come Google Maps.

Grazie a un aggiornamento, rilasciato giusto qualche ora fa, l’applicazione ha introdotto le Heatmap notturne offrono agli utenti dati per prendere decisioni migliori sui percorsi da seguire durante la stagione invernale, soprattutto per quanto concerne le ore serali o la mattina presto.

Le mappe di calore, nello specifico, andranno a mostrare informazioni specifiche negli orari di scarsa illuminazione, permettendo agli utenti di intraprendere strade frequentate da altre persone che si allenano e dunque permettendo di non ritrovarsi in zone isolate.

Strava introduce due nuove Heatmap: ecco come utilizzarle

Un’altra novità che riguarda Strava sono le Heatmap settimanali. Queste prendono in considerazione quanti utenti hanno frequentato una certa zona dei sette giorni precedenti. Ciò può permettere di capire se, a causa di condizioni climatiche particolari, è meglio evitare un determinato sentiero.

Due funzioni ideali per chi desidera mantenersi in forma anche d’inverno, senza correre il rischio di ritrovarsi in zone pericolose. Va però ricordato come le mappe di calore siano un’esclusiva degli abbonati premium al servizio. Per accedere alle nuove Heatmap basta semplicemente aggiornare l’app e, dalla scheda Mappe basta scegliere l’opzione desiderata.

Strava è una delle piattaforme più apprezzate nel contesto delle app dedicate a fitness e attività sportiva, soprattutto per chi apprezza le attività outdoor. A testimonianza del successo di questo servizio vi sono i numeri, con 135 milioni di utenti sparsi in oltre 190 paesi.

Con l’ormai imminente addio delle API di Google Fit, il bacino di utenza dell’app non potrà far altro che crescere ulteriormente.