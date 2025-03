Apple integra la traduzione in tempo reale sugli AirPods?

Gli AirPods sono tra gli accessori di Apple più apprezzati degli utenti, tanto per la qualità dei materiali quanto per le funzioni proposte.

Secondo un rapporto di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, presto i clienti del colosso di Cupertino avranno un motivo in più per bramare questo prodotto. Stando a Gurman, Apple sta pianificando l’introduzione di un sistema per la traduzione in tempo reale integrata negli auricolari. A quanto pare, la funzione sarà disponibile con iOS 19.

Nonostante la traduzione in tempo reale sia di certo una novità apprezzabile, va detto che Apple non è di certo il primo produttore a implementare qualcosa di simile sui propri auricolari.

In questo particolare contesto, Google ha proposto qualcosa di simile con i suoi Pixel Buds già nel 2017, espandendo poi la funzionalità con i suoi Pixel Buds Pro nel 2022. Anche Meta e Humane, attraverso diversi progetti, hanno cercato di integrare nei loro dispositivi indossabile sistemi simili (anche se con risultati spesso discutibili).

Traduzione in tempo reale sugli AirPods: come potrebbe funzionare?

Gurman ha preannunciato di come funzione di traduzione live degli AirPods lavorerà in modo che se un utente che parla inglese indossa gli auricolari e ascolta qualcuno che parla in spagnolo, l’iPhone rileverà l’audio, lo tradurrà in inglese e riprodurrà il risultato.

Se l’utente risponde in inglese, la sua risposta verrà tradotta in spagnolo e riprodotta dallo speaker dell’iPhone. Questo processo dovrebbe avvalersi dell’app Traduci già disponibile su iPhone a partire dal 2020.

Questa non è l’unica novità recente che riguarda l’ecosistema Apple. La scorsa settimana, per esempio, è stato annunciato un ritardo per quanto concerne il lancio della versione potenziata di Siri. Tra le altri voci riportate da Gurman, inoltre, si parla di una possibile rivisitazione del design di iOS, iPadOS e macOS.