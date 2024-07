Apple Intelligence appare nella versione per sviluppatori di iOS 18

Le prime ma incoraggianti tracce di Apple Intelligence sono di recente apparse nella versione beta per sviluppatori di iOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, disponibili da poche ore.

Nonostante alcuni recenti indizi poco incoraggianti sull’implementazione dell’IA di Apple, la nuova versione del sistema operativo sembra andare in controtendenza, offrendo una prima panoramica su questo strumento così tanto atteso. Allo stato attuale l’implementazione di Apple Intelligence dovrebbe avvenire questo autunno su iPhone, iPad e Mac.

Ma cosa offre di concreto la versione di iOS 18.1 accessibile agli sviluppatori? Si parla di strumenti IA per i suggerimenti durante la scrittura di documenti ed e-mail. Altre novità riguardano la possibilità di chiedere riepiloghi di messaggi, posta elettronica, notifiche e note. A ciò si aggiungono una serie di piccole ma interessanti novità che riguardano Siri.

Prove tecniche per Apple Intelligence: scrittura, trascrizioni e piccole novità per Siri

Per quanto riguarda l’assistente virtuale, la cui maggior parte di migliorie legate all’IA sono previste per il prossimo anno, si parla di diverse implementazioni comunque da non sottovalutare. In primis si parla di una nuova voce progettata per avere un suono più naturale. In seconda battuta, viene introdotto un nuovo bordo luminoso intorno allo schermo quando Siri è in esecuzione. Risulta inoltre l’implementazione del doppio tocco nella parte inferiore del display per comunicare con l’assistente vocale.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo è bene però ricordare che non tutto ciò che appare in una versione beta di un sistema operativo è destinato a essere poi confermato. Di certo, quanto proposto dalla compagnia di Cupertino è comunque un passo avanti importante visto che, al di là della presentazione in occasione del WWDC24 e di qualche voce di corridoio, finora non si era visto praticamente nulla di Apple Intelligence.

A questo punto, con l’ormai imminente lancio di iPhone 16, molti appassionati attendono qualche gustosa sorpresa a riguardo nel corso delle prossime settimane.