Apple Intelligence arriva in Italia, c'è la conferma ufficiale: da quando sarà disponibile

Molti utenti italiani attendevano un cenno che finalmente è arrivato: Apple Intelligence è pronta a sbarcare ufficialmente anche nel Bel Paese. All’interno delle pagine dedicate a iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, il gigante di Cupertino ha infatti dato conferma che le sue funzioni AI saranno disponibili in Italia a partire da inizio aprile.

Stando a quelle che sono le ultime indicazioni trapelate, il supporto in italiano arriverà tramite i prossimi aggiornamenti iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, che potrebbero essere rilasciati in versione beta per gli sviluppatori a breve.

Apple Intelligence si espande: nuove lingue e funzionalità

L’arrivo di Apple Intelligence in Italia non è l’unica novità. Oltre all’italiano, il sistema amplierà il supporto linguistico includendo anche:

Cinese semplificato ;

; Inglese (India, Singapore);

(India, Singapore); Francese ;

; Tedesco ;

; Giapponese ;

; Coreano ;

; Portoghese (Brasile);

(Brasile); Spagnolo.

Questa espansione renderà l’intelligenza artificiale di Apple accessibile a un pubblico ancora più ampio in tutto il mondo.

Sebbene inizialmente si pensasse che il rilascio delle nuove lingue avrebbe incluso anche la tanto attesa versione aggiornata di Siri, con un contesto personale più avanzato e una maggiore integrazione con le app, sembra che il debutto della nuova Siri potrebbe slittare ulteriormente.

Cosa offre Apple Intelligence

Apple Intelligence punta a semplificare l’esperienza d’uso su iPhone, iPad e Mac, con funzioni pensate per migliorare la produttività, la creatività e la gestione delle notifiche, sempre con un occhio attento alla privacy. I dati vengono infatti elaborati direttamente sul dispositivo o, in alcuni casi, tramite server dedicati con tecnologia Private Cloud Compute.

Ecco alcune delle funzionalità principali:

Strumenti di scrittura : possibilità di correggere, riscrivere e riassumere testi in diverse app, incluse quelle di terze parti;

: possibilità di correggere, riscrivere e riassumere testi in diverse app, incluse quelle di terze parti; Notifiche prioritarie : per mettere in evidenza le informazioni più importanti e ridurre le distrazioni;

: per mettere in evidenza le informazioni più importanti e ridurre le distrazioni; Mail intelligente : consente di ottenere riepiloghi rapidi delle email e organizzarle in base all’urgenza;

: consente di ottenere riepiloghi rapidi delle email e organizzarle in base all’urgenza; Gestione chiamate : registra e trascrive le conversazioni, generando riepiloghi automatici;

: registra e trascrive le conversazioni, generando riepiloghi automatici; Modalità “Meno interruzioni” : riduce le notifiche non essenziali, mostrando solo quelle più rilevanti;

: riduce le notifiche non essenziali, mostrando solo quelle più rilevanti; Creatività potenziata: con Image Playground è possibile generare immagini personalizzate, mentre la funzione Genmoji permette di creare emoji uniche direttamente dalla tastiera. Inoltre, è possibile trasformare schizzi in illustrazioni dettagliate e creare videoricordi tramite l’app Foto;

Tra le novità più attese in assoluto c’è sicuramente l’arrivo di ChatGPT che verrà infatti integrato in Siri e negli Strumenti di scrittura. Tutto sarà opzionale, dunque non sarà obbligatorio.

Compatibilità: quali dispositivi riceveranno Apple Intelligence

L’aggiornamento con Apple Intelligence sarà disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti i modelli di iPhone 16;

: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti i modelli di iPhone 16; iPad : dispositivi con chip A17 Pro (come iPad mini) e modelli con chip M1 o successivi;

: dispositivi con chip A17 Pro (come iPad mini) e modelli con chip o successivi; Mac: tutti i Mac dotati di processori Apple Silicon.

L’arrivo di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4 consentirà agli utenti di avere delle novità sugli ecosistemi Apple, aumentando così le possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale in modo semplice e integrato.