Apple Intelligence in italiano: ufficiale la data di arrivo

Quella di ieri è stata una giornata importantissima per Apple e per i suoi fan in quanto, oltre all’arrivo dei nuovi aggiornamenti ad iOS 18.1, iPadOS 18.1 e MacOS Sequoia 15.1, è sta ufficializzato anche l’arrivo di Apple Intelligence. Da qualche ora dunque l’insieme di funzionalità legate all’intelligenza artificiale è disponibile in alcuni paesi ma non per l’Italia.

Apple lancia ufficialmente le funzioni di Intelligence: ecco quando arriva in Italia

Le persone che in giro per il mondo attendevano l’arrivo di Apple Intelligence sono state finalmente accontentate. Un primo passo è stato sicuramente mosso con la giornata di ieri in cui l’azienda americana ha ufficializzato la feature più attesa del nuovo corso iPhone. A poterne beneficiare sono solo ed esclusivamente i nuovi modelli della gamma 16 e gli iPhone 15 Pro e Pro Max.

Chi attende in Italia dovrà aspettare ma finalmente c’è un termine ultimo: la data è fissata per il prossimo mese di aprile 2025. Bisognerà dunque attendere ancora dei mesi per vedere questa nuova tecnologia disponibile a bordo di iPhone e iPad in territorio europeo e dunque anche italiano.

A parlare chiaramente è stata la nota all’interno del comunicato ufficiale di Apple. Eccola qui:

“Apple Intelligence is quickly adding support for more languages. In December, Apple Intelligence will be available for localized English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, and the U.K., and in April, a software update will deliver expanded language support, with more coming throughout the year. Chinese, English (India), English (Singapore), French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish, Vietnamese, and other languages will be supported“.

Da precisare, secondo quanto detto all’interno di questo comunicato stampa, che arriverà la lingua italiana. Non viene fatto alcun chiaro accenno all’arrivo dell’aggiornamento in Italia, ma tutto dovrebbe essere una conseguenza. Resta quindi solo da attendere con gli utenti italiani che hanno tirato un sospiro di sollievo. Bisogna infatti ricordare che, durante i giorni che accompagnarono l’annuncio dei nuovi iPhone 16, voci parlavano dell’Italia come uno dei pochi paesi esclusi.