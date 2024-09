Apple Intelligence arriverà piano piano: ecco il programma

Nuove indiscrezioni in queste ore hanno lasciato trapelare notizie importanti in merito ad Apple Intelligence. Quella che è stata la funzionalità più attesa e che sotto certi aspetti ha deluso per non essere arrivata subito e per non aver toccato diverse nazioni nel mondo, dovrebbe arrivare in maniera graduale a bordo degli iPhone che supportano iOS 18. Il tutto dovrebbe scattare a partire dalla fine del 2024 e fino all’inizio del 2025.

A quanto pare diverse funzionalità comprese all’interno di Apple Intelligence potrebbero tardare ad arrivare. Se da un lato gli utenti possono star sicuri di ricevere i riepiloghi delle e-mail e dei messaggi, strumenti di scrittura migliorati e modifica delle foto migliorata già con la versione iniziale di iOS 18.1, i principali aggiornamenti riguardanti Siri e il supporto per lingue aggiuntive non saranno disponibili se non con gli aggiornamenti successivi.

Apple Intelligence: a Cupertino stanno preparando un rilascio graduale della feature

Dando ascolto ad una delle fonti per eccellenza legate al mondo Apple, la situazione sembra pian piano acquisire una forma ben precisa. Mark Gurman di Bloomberg, ha delineato il piano di distribuzione graduale per tutte le funzionalità comprese in Apple Intelligence. Il tutto si articolerà su tre importanti aggiornamenti iOS pianificati prima della fine dell’anno.

iOS 18.1 ( metà ottobre ): questo aggiornamento porterà il primo insieme di funzionalità di Apple Intelligence. Ecco dunque la gestione di e-mail e messaggi, strumenti di scrittura, modifica delle foto e registrazione/trascrizione delle chiamate;

): questo aggiornamento porterà il primo insieme di funzionalità di Apple Intelligence. Ecco dunque la gestione di e-mail e messaggi, strumenti di scrittura, modifica delle foto e registrazione/trascrizione delle chiamate; iOS 18.2 ( inizio dicembre ): arriveranno la priorità delle notifiche nella schermata di blocco, Image Playground, Genmoji e l’integrazione iniziale di ChatGPT con Siri. Questo aggiornamento espanderà anche il supporto in inglese per nuovi paesi;

): arriveranno la priorità delle notifiche nella schermata di blocco, Image Playground, Genmoji e l’integrazione iniziale di con Siri. Questo aggiornamento espanderà anche il supporto in inglese per nuovi paesi; iOS 18.3 (fine dicembre): questo sarà principalmente un aggiornamento di correzione di alcuni bug che eventualmente compariranno con iOS 18.2. Questa versione potrebbe anche includere alcune nuove funzionalità per Siri.

Dopo iOS 18.3, ci sarà un periodo d’attesa più lungo prima del rilascio di iOS 18.4, che porterà finalmente gli attesissimi aggiornamenti ancora per Siri e anche il supporto per lingue diverse dall’inglese, tra cui cinese, francese, giapponese e spagnolo. Questo aggiornamento è programmato al momento per marzo 2025.