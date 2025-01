Apple Intelligence fornisce fake news agli utenti iPhone

Apple Intelligence sta creando non poche polemiche tra i possessori di iPhone.

A quanto pare, l’Intelligenza Artificiale del colosso di Cupertino sta facendo molta confusione quando riassume delle notizie, andando a creare delle vere e proprie fake news.

L’AI, secondo quanto rivelato da un rapporto del sito PhoneArena, ha mostrato alcune lacune significative quando si tratta di fornire informazioni accurate. Tutto ciò ha portato a malintesi e notizie non veritiere, con conseguente irritazione degli utenti.

Le notizie coinvolte sono diverse e di diversa natura. Secondo i riassunti dell’AI Luigi Mangione, accusato di aver assassinato il CEO di United Healthcare Brian Thompson, si sarebbe sparato (fatto non vero). Un altro esempio di questi “errori” è un riepilogo legato campionato mondiale di freccette, con il giocatore Luke Littler considerato vincitore, quando in realtà doveva ancora disputare la finale.

Fake news e Apple Intelligence: una situazione spinosa per la compagnia di Cupertino

Se questo aspetto di Apple Intelligence è ancora da “affinare”, agli utenti non resta altro da fare che disattivare questi riepiloghi. Per fare ciò è sufficiente andare in Impostazioni – Notifiche, disattivando poi il pulsante Riepilogo notifiche.

Anche Reporters Without Borders (RSF) ha segnalato un approccio approssimativo di Apple Intelligence ai riepiloghi, con conseguente generazione di fake news. RSF ha infatti affermato come la generazione automatica di informazioni false, poi attribuite a un’agenzia stampa, sono un grande colpo per la credibilità della stessa. Tutto ciò potrebbe porre Apple in una situazione molto spiacevole a meno di un pronto intervento per arginare questo fenomeno.

Il disguido legato alle fake news non è l’unico problema che Apple Intelligence sta affrontando, visto che l’utilizzo di questo strumento AI sembra influenzare in modo molto negativo l’autonomia degli iPhone.