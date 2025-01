Funzione iOS 18.2 ha impatto devastante su batteria: di cosa si tratta?

La durata della batteria di iPhone, con il passaggio a iOS 18 e successivamente a iOS 18.1 e 18.2, sembra avere una durata sempre più limitata.

A segnalare l’accaduto, oltre a diversi possessori del dispositivo Apple, è stato anche Adrian Kingsley-Hughes del sito ZNET, che è voluto andare più a fondo, analizzando con attenzione il fenomeno.

L’indagine dell’esperto è iniziata analizzando il consumo delle batterie, andando nella schermata apposita in Impostazioni. Secondo lo stesso, i consumi energetici hanno palesato picchi a intervalli regolari di 15 minuti. A livello di applicazioni, non ha però individuato nessun indizio sul colpevole di tale comportamento del suo iPhone. A una verifica, anche la funzione legata allo Schermo sempre attivo non è sembrato coinvolto in quanto accaduto.

Batteria iPhone in affanno: trovato il (prevedibile) colpevole

Solo dopo ulteriori test e modifiche Kingsley-Hughes ha compreso quale fosse la funzione con un impatto così devastante sulla batteria.

A quanto pare, si tratta di Apple Intelligence: una volta disattivata (Impostazioni – Apple Intelligence e Siri, l’autonomia di iPhone sembra essere tornata a livello precedenti. Come già accennato, questo fenomeno non è legato solo all’articolista di ZNET, visto che sono diversi i casi segnalati, anche da parte di utenti MacBook.

Nonostante Apple Intelligence sia uno strumento molto interessante, sembra che stia creando non pochi problemi agli utenti. Se la questione privacy sembra marginale, un’influenza così concreta sulla longevità delle batterie potrebbe non poco irritare buona parte dei possessori di iPhone (e non solo).

Tutto ciò è dovuto in parte alla scelta del colosso di Cupertino di far girare l’AI localmente ai propri dispositivi, senza appoggiarsi a servizi cloud. Una soluzione apprezzabile lato sicurezza ma che, a livello pratico, sembra portare a concreti svantaggi, anche per quanto concerne lo spazio di archiviazione occupato dal modello.