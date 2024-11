Apple Intelligence: ecco quando arrivano le funzioni più attese

Chi attendeva i nuovi iPhone 16 e iOS 18 aveva un obiettivo ben chiaro: scoprire le funzionalità di Apple Intelligence. Queste hanno cominciato a fare il loro esordio solo con l’ultimo aggiornamento importante, ovvero iOS 18.1. Un primo assaggio dunque è già disponibile, ma adesso chi è in possesso di un iPhone compatibile con queste funzioni non attende altro che il prossimo set di feature. La domanda è lecita: quando arriveranno? A quanto pare Apple ha le idee ben chiare.

È cominciata l’era di Apple Intelligence: ecco quando arrivano le funzioni più innovative

Una delle funzioni più richieste è Image Generator, che permetterà di creare immagini sfruttando l’intelligenza artificiale. Per chi lavora nel mondo dei contenuti visivi, questa opzione potrebbe diventare un vero asso nella manica.

Ma non è tutto: c’è grande curiosità per l’integrazione di ChatGPT con Siri. Questa nuova tecnologia renderà Siri più reattivo e “intelligente”, in grado di comprendere meglio le richieste degli utenti e rispondere in modo più fluido. Finalmente il pubblico potrà avere conversazioni più naturali con il famoso assistente vocale.

Apple sta inoltre lavorando a strumenti che analizzeranno e anticiperanno le esigenze dei suoi clienti, come previsioni del calendario più accurate e suggerimenti basati su come viene usato il telefono.

Ma quando arriveranno queste novità?

Le prossime funzioni di Apple Intelligence sono previste per il primo trimestre del 2025, con l’aggiornamento a iOS 18.2. Sebbene non ci sia una data precisa, sembra che dovremo attendere almeno fino a gennaio o febbraio per vedere tutto. Apple sta mettendo molta cura nello sviluppo del prossimo update proprio per assicurare un’esperienza perfetta e soprattutto sicura.

Colo che dunque sono impazienti di provare Image Generator o una nuova versione più sveglia e utile di Siri, non dovranno attendere tanto tempo. Apple sta preparando un set di aggiornamenti che potrebbero davvero cambiare il modo in cui si interagisce con i dispositivi mobili.