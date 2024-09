iPhone 16: ecco le novità più interessanti proposte da Apple

L’evento di Apple dove sono arrivati i nuovi iPhone quest’anno è stato pieno di notizie che probabilmente non hanno sorpreso gli utenti. Non ci sono state funzionalità inedite e che non fossero state già anticipate durante questi mesi. Ciò ha fatto sì che molte persone si sentissero deluse dal presunto grande spettacolo che Apple aveva preannunciato. Nonostante ciò, la serie iPhone 16 ha fornito la maggior parte delle funzionalità promesse per cui molte persone erano entusiaste.

Naturalmente, il momento clou è stata l’intelligenza artificiale di Apple con una grande delusione: Apple Intelligence non arriverà in Italia. Per quanto riguarda gli utenti nell’Unione Europea, questa possibilità non ci sarà, se non per gli spagnoli. Allo stesso tempo però ci sono state altre novità che potrebbero comportare un buon afflusso di utenti al pre-ordine di venerdì.

iPhone 16: ecco i migliori cambiamenti che arrivano con la nuova line-up

Il lato positivo è che la maggior parte degli aggiornamenti hardware apportati sono disponibili per tutti gli iPhone. Forse il più evidente è il pulsante Camera Control per la fotocamera su tutti i modelli di iPhone 16. Anche l’iPhone base 16 e 16 Plus inoltre ricevono ufficialmente il pulsante Azione che i modelli Pro hanno ricevuto l’anno scorso.

La parità hardware è finalmente arrivata anche se non fino infondo. I modelli base hanno l’A18, mentre il 16 Pro e il 16 Pro Max sono alimentati dall’A18 Pro leggermente migliorato.

C’è un nuovo modo con il quale i modelli Pro sono diversi da quelli base. Ora infatti i top di gamma hanno schermi più grandi di 0,2″ rispetto ai modelli base, quindi l’iPhone 16 Pro è da 6,3″, mentre l’iPhone 16 Pro Max è davvero enorme con i suoi 6,9″. Il merito in questo caso è da attribuire alla riduzione dei bordi che cingono i display stessi. Probabilmente non c’è stato nulla di troppo particolare, ma di novità ce ne sono.