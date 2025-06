Apple Intelligence, le novità dalla WWDC25: cosa potranno fare gli iPhone in Italia

La presentazione delle nuove funzioni di Apple Intelligence durante la WWDC25 segna un momento di svolta per l’ecosistema tecnologico di Cupertino. Con un focus sull’integrazione di tecnologie avanzate e il rispetto della privacy, Apple si pone l’obiettivo di ridefinire l’esperienza utente attraverso soluzioni innovative e sicure. Craig Federighi, Vice presidente senior del reparto ingegneria del software di Apple, durante l’evento ha enfatizzato come l’intelligenza artificiale possa essere implementata senza compromettere la riservatezza dei dati personali.

Innovazione e privacy al centro

Il cuore della strategia di Apple si basa sull’elaborazione dei dati on-device, garantendo che le informazioni sensibili degli utenti non lascino mai i loro dispositivi. Inoltre, per operazioni più complesse, il sistema Private Cloud Compute entra in gioco, mantenendo sempre alta la protezione della privacy. Questo approccio rappresenta un nuovo standard per l’industria tecnologica, bilanciando funzionalità avanzate e sicurezza.

Una delle funzionalità più sorprendenti introdotte è la traduzione in tempo reale, integrata in applicazioni come Messaggi, FaceTime e Telefono. Questa tecnologia permette agli utenti di comunicare in lingue diverse mantenendo la riservatezza grazie all’elaborazione locale.

Per gli utenti creativi, Apple ha presentato due nuove funzionalità: Genmoji e Image Playground. Genmoji consente di creare emoji personalizzate partendo da descrizioni testuali, mentre Image Playground offre strumenti per la generazione di immagini artistiche uniche, grazie anche all’integrazione con ChatGPT. Questi strumenti mirano a potenziare l’espressività digitale, offrendo agli utenti nuove modalità per comunicare e creare.

La intelligenza visiva è un altro pilastro dell’innovazione di Apple. Questa tecnologia consente agli utenti di interagire con i contenuti visualizzati sullo schermo in modo naturale. Funzioni come la ricerca di prodotti simili o l’aggiunta di eventi al calendario sono ora più semplici, grazie alla capacità del sistema di analizzare e comprendere il contesto visivo. Si tratta, in buona sostanza, della versione di Apple del già noto Cerchia e cerca di Google.

Nel settore del benessere, Apple ha introdotto Workout Buddy, un assistente per Apple Watch progettato per analizzare i dati degli allenamenti in tempo reale. Questo strumento offre suggerimenti personalizzati per migliorare le performance, elaborando le informazioni direttamente sul dispositivo. Al momento disponibile in inglese, Workout Buddy supporta una vasta gamma di attività fisiche.

Apple non ha dimenticato gli sviluppatori, fornendo loro il framework Foundation Models, che semplifica l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni. Inoltre, i comandi rapidi sono stati potenziati, permettendo la creazione di riepiloghi e immagini attraverso istruzioni semplici e intuitive.

Disponibilità e compatibilità

Le nuove funzionalità saranno disponibili sui dispositivi compatibili e nelle lingue disponibili a partire dall’autunno, con un’espansione progressiva del supporto linguistico e delle capacità tecnologiche. Ecco la lista dei modelli compatibili:

iPhone 16 (tutti i modelli)

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad mini (A17 Pro)

iPad (chip M1 e successivo)

Mac (chip M1 e successivo)

Questi dispositivi, per accedere alle funzionalità di Apple Intelligence legati a specifiche lingue, devono avere Siri impostato in:

cinese (semplificato)

coreano

francese

giapponese

inglese

italiano

portoghese (Brasile)

spagnolo

Altre lingue arriveranno entro la fine di quest’anno: