Apple Intelligence migliorerà l'app Diario, ecco in che modo

C’è molto fermento per la presentazione dei nuovi iPhone che avverrà presumibilmente il prossimo 10 settembre. Insieme ai dispositivi che Apple proporrà nella loro 16ª edizione, ci saranno anche diverse altre novità legate al software, quell’iOS 18 di cui si parla ormai da diversi mesi. Chi sta avendo la possibilità di poterlo testare in beta, ha già tratto le sue conclusioni, ma a quanto pare non si smette mai di ottenere nuovi suggerimenti.

Si sta parlando tantissimo soprattutto di Apple Intelligence, una delle novità più importanti che stravolgerà nettamente il mondo del colosso di Cupertino grazie all’intelligenza artificiale. Dovrebbero essere diversi i miglioramenti che questa nuova feature porterà agli iPhone e, stando a quanto riportato in queste ore, anche l’app Journal o in italiano, Diario, dovrebbe beneficiarne.

Diario di Apple si integrerà alla perfezione con Apple Intelligence

L’app denominata Diario in Italia è stata lanciata come parte integrante di iOS 17.2. Si tratta di un’app di base che serve appunto come diario e che aiuta a registrare le cose che accadono durante la giornata degli utenti. Un nuovo brevetto indica ora che l’app Diario potrebbe diventare più sofisticata con l’aiuto di Apple Intelligence.

Il brevetto è stato depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) e rivela miglioramenti pianificati proprio per quest’applicazione. Le illustrazioni del brevetto accennano a una possibile integrazione molto profonda con Apple Intelligence, così da ottenere alcuni suggerimenti intelligenti e creativi ogni giorno.

L’app Diario in realtà già fornisce quotidianamente alcuni suggerimenti di base per i ricordi basati su foto, musica e luoghi visitati, così come sulle persone a cui sono stati inviati messaggi. Come notato dalla fonte in queste ore però, Apple Intelligence potrebbe portare questi suggerimenti a un livello successivo.

Ad esempio, l’app potrebbe chiedere di registrare i propri allenamenti una volta terminata l’attività fisica. Inoltre, l’app Diario potrebbe integrarsi in maniera molto utile con gli eventi del calendario e con i promemoria. Probabilmente seguiranno nuove indiscrezioni in merito durante i prossimi giorni.