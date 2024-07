È passato ormai più di un mese dalla presentazione di Apple Intelligence (così come di tutti i nuovi major update made-in-Cupertino), eppure nelle versioni beta di iOS 18 rilasciate fino ad oggi non c’è alcuna traccia delle tanto chiacchierate funzionalità di intelligenza artificiale. Cambierà forse qualcosa dopo l’evento di agosto per gli sviluppatori appena annunciato da Apple?

Ad agosto un evento su Apple Intelligence a Cupertino

Il colosso californiano ha comunicato la notizia agli sviluppatori tramite l’apposito sito web dedicato ai developer. L’appuntamento è fissato per il 14 agosto presso l’Apple Developer Center, situato all’interno dell’Apple Park. E potrebbe rivelarsi una sessione più interessante del solito, perché, come già anticipato, le feature della suite Apple Intelligence non sono ancora disponibile per i test.

Ma è così scontato che ci siano novità da presentare e/o comunicare? In realtà no, perché nel breve invito si parla di un “recap degli annunci più importanti della WWDC24”. «Esploreremo Apple Intelligence e il machine learning, ti mostreremo come usare Siri e App Intents per migliorare il modo in cui le persone interagiscono con le tue applicazioni, e approfondiremo le API basate sul machine learning che ti consentono di integrare funzionalità AI nelle tue app. Ti mostreremo anche come integrare modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente nelle tue app», comunica l’azienda.

C’è particolare attenzione su questo evento, che per ovvi motivi si svolgerà a porte chiuse e non verrà trasmesso in streaming come la WWDC, perché il colosso non ha mantenuto la promessa fatta a giugno. La sopracitata piattaforma per gli sviluppatori conteneva infatti una nota sulla disponibilità in beta delle funzionalità AI, ma questa è stata successivamente rimossa, con tutte le conseguenze del caso.

Nel codice delle beta di iOS 18 sono ovviamente presenti dei riferimenti a Apple Intelligence, ma per il momento la situazione resta poco chiara. Che l’azienda non sia ancora pronta a condividere con parte degli utenti le sue innovazioni AI? Sono voci che circolano con maggiore insistenza, insieme a quelle secondo cui alcune delle feature mostrate a giugno non saranno disponibili in autunno.