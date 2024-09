Apple Intelligence ufficializzato per l'Italia: ecco quando arriva

Il pubblico attendeva la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16 con un solo scopo: quello di capire come funziona Apple Intelligence. Questa nuova feature, che avrebbe dovuto rappresentare il vero passo in avanti dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, ha però sorpreso gli utenti siccome non è stata ufficializzata per diversi paesi tra cui anche l’Italia. Durante la presentazione ufficiale, infatti, quando si è parlato di Apple Intelligence le nazioni citate non hanno compreso anche il Belpaese, il quale dunque è rimasto fuori.

Nelle ultime ore però tutto sarebbe cambiato, facendo tirare un sospiro di sollievo non solo agli utenti italiani. Dopo diversi indizi che portavano al 2026, come l’anno giusto per vedere Apple Intelligence sui nuovi dispositivi in Italia, ecco che è arrivata l’ufficialità: bisognerà attendere solo il 2025 per avere il supporto a questa grande novità.

Apple Intelligence arriva per tutti, anche in Italia

In questo momento la vera intelligenza artificiale di Apple è stata ufficializzata solo ed esclusivamente per alcuni paesi tra i quali l’Italia non c’è. Sono bastati pochi giorni, praticamente 10, per riuscire a chiarire la situazione.

Il supporto per altre lingue tra cui quella italiana, giungerà a partire dal 2025. Ciò significa che solo tra qualche mese potrebbe essere la volta dell’Italia nel ricevere il supporto ad Apple Intelligence. Insieme all’italiano, arriveranno anche il coreano, il tedesco, il portoghese e il Vietnamita.

Bisogna però precisare un aspetto molto importante, l’arrivo della localizzazione sul territorio italiano per questa funzione, non corrisponderà per forza di cose anche alla disponibilità di Apple Intelligence per gli iPhone italiani. Bisognerà infatti attendere l’approvazione da parte delle autorità in Europa, tenendo conto di quelle che sono le norme iscritte all’interno del DMA.

Almeno per il momento però tutto sembra prendere una piega diversa da quella che in molti avevano preannunciato dopo l’evento di presentazione. Già questo potrebbe essere un primo viatico.