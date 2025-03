Apple, iOS 19 rivoluzionerà la messaggistica RCS: nuovo design e nuove funzioni

Nonostante sia in ritardo con alcuni progetti tra cui quello legato a Siri e all’intelligenza artificiale integrata al suo interno, Apple vuole progredire sotto diversi punti di vista. A tal proposito infatti l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di migliorare il suo sistema di messaggistica. Con iOS 19, il supporto RCS verrà aggiornato e rimodernato, mettendo a disposizione degli utenti una nuova interfaccia e delle nuove funzioni. Tutto si baserà innanzitutto sull’aspetto del sistema operativo, che anche su Mac e iPad sarà sempre più simile all’universo visionOS visto sul visore Vision Pro. L’intento principale è rendere le comunicazioni molto più semplici e trasparenti tra Android ed Apple.

Un’interfaccia ispirata a Vision Pro: come cambia il supporto RCS con iOS 19

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a un restyling profondo dell’interfaccia dei suoi sistemi operativi. L’ispirazione arriva da visionOS, il software del Vision Pro, e si tradurrà in effetti di trasparenza, pulsanti ridisegnati e animazioni più fluide.

Dal lancio di iOS 7 nel 2013, Apple ha mantenuto un design coerente, mentre macOS ha subito trasformazioni con Yosemite e Big Sur. Ora, con iOS 19, si punta a un’interfaccia più moderna, pensata anche per possibili futuri Mac touchscreen o dispositivi pieghevoli.

RCS 3.0: Apple migliora la messaggistica tra iPhone e Android

La vera svolta, però, riguarda la messaggistica. Dopo l’introduzione di RCS su iOS 18, Apple è pronta ad alzare l’asticella con RCS Universal Profile 3.0, che porterà finalmente una comunicazione più completa tra iPhone e dispositivi Android.

Le novità più attese includono:

Crittografia end-to-end , per garantire maggiore sicurezza nelle chat, come già avviene con iMessage;

, per garantire maggiore sicurezza nelle chat, come già avviene con iMessage; Risposte e reazioni avanzate , con possibilità di inviare Genmoji e altre immagini personalizzate;

, con possibilità di inviare e altre immagini personalizzate; Modifica e cancellazione dei messaggi già inviati , evitando imbarazzi o errori di battitura;

, evitando imbarazzi o errori di battitura; Miglioramenti nelle chat di gruppo, con più controllo su partecipanti e notifiche.

Questa nuova versione di RCS permetterà agli utenti iPhone e Android di comunicare in modo più moderno e sicuro, senza le limitazioni attuali. Apple non ha ancora confermato una data precisa per l’aggiornamento, ma ha assicurato che il supporto arriverà nel corso del ciclo di vita di iOS 19.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare sempre di più RCS a iMessage, mantenendo la privacy come priorità assoluta.