Apple iPhone 15 da 256 GB al 10% di sconto su Amazon

Il giorno per acquistare l’iPhone è probabilmente arrivato su Amazon. Il modello 15 è disponibile con una variante di memoria molto interessante e con un colore tra i più belli.

Oggi Amazon consente a tutti di portare a casa questa variante da 256 GB con il 10% di sconto e dunque con un prezzo finale di 999 €. Gli anni di garanzia saranno due.

iPhone 15 in sconto, le specifiche del top di gamma

Con il lancio dei nuovi iPhone 15, Apple ha apportato diversi cambiamenti soprattutto a questo modello di base. Il prodotto include al suo interno infatti ottime specifiche come ad esempio il chip A16 Bionic nel 2022 in forza ai modelli Pro. Oltre a questo è migliorata anche la fotocamera che resta doppia ma questa volta con 48 MP invece che con 12.

Non ci saranno problemi per quanto riguarda la compatibilità dei cavi visto che il nuovo iPhone 15 offre l’ingresso USB-C. Per quanto riguarda il display, questa è una variante da 6,1″ di ampiezza con un pannello di tipo Super Retina XDR.

Tutti i grandi sconti che si vedono in questi giorni su Amazon fanno spesso parte di offerte a tempo, o ancora peggio di soluzioni che svaniscono da un momento all’altro. La stessa cosa vale per questo iPhone di Apple, il modello 15 di base che però presenta un taglio di memoria da 256 GB. Tra le sue caratteristiche tecniche, come avete potuto vedere, c’è davvero tanta roba, ed è per questo che dovrebbe essere acquistato ad un prezzo così interessante.

Basta infatti approfittare del 10% di sconto per portarlo a casa ad una cifra di 999 € invece che a 1109 €. Ovviamente Amazon fornirà due anni di garanzia di cui il primo con la casa madre. Potrete riceverlo a casa entro questo mercoledì.

