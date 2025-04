Apple è a lavoro per il lancio di iOS 19 ma ciò non significa che non pensi all’immediato futuro.

A dimostrazione di ciò, la compagnia ha lanciato iOS 18.5 beta 2, la nuova versione del sistema operativo per iPhone che non sembra rivoluzionare l’utilizzo dei dispositivi, pur influenzando positivamente la loro usabilità.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’app Mail, dove gli utenti possono ora disabilitare la funzione Contact Photos in modo più rapido e intuitivo. Basta aprire l’app, toccare l’icona del menu a tre punti e deselezionare l’opzione Mostra foto contatti. Questo processo rappresenta un netto miglioramento rispetto alla precedente procedura, che richiedeva di accedere alle impostazioni generali del dispositivo, rendendo l’interazione più diretta e user-friendly.

iOS 18.5 beta 2? Per Personal Siri c’è ancora da attendere

Molti utenti avevano grandi aspettative per l’introduzione di Personal Siri, una versione potenziata dell’assistente vocale di Apple che promette maggiore personalizzazione e funzioni avanzate. Tuttavia, questa caratteristica non è stata inclusa in questa beta e non è stata fornita una data di rilascio ufficiale, lasciando gli appassionati con un senso di delusione.

Per accedere alla beta 2 di iOS 18.5, è necessario registrarsi al Apple beta program attraverso il sito ufficiale dell’azienda. L’iscrizione è gratuita e, una volta completata, l’aggiornamento sarà disponibile nella sezione Impostazioni – Generali – Aggiornamento Software. Come sempre, Apple consiglia di effettuare un backup completo del dispositivo prima di installare una versione beta, per evitare eventuali perdite di dati o problemi tecnici.

Un altro cambiamento significativo riguarda l’accesso gratuito al programma beta per gli sviluppatori. In passato, era necessario pagare per testare in anteprima le nuove funzioni. Ora, Apple ha eliminato questa barriera, consentendo a un numero maggiore di professionisti del settore di contribuire al perfezionamento del sistema operativo, pur esponendoli ai rischi legati ai bug delle versioni preliminari.

Sebbene iOS 18.5 beta 2 non introduca cambiamenti rivoluzionari, rappresenta un ulteriore passo avanti in preparazione del grande appuntamento con iOS 19 che, salvo enormi imprevisti, dovrebbe essere disponibile il prossimo autunno.