iCloud cancellerà presto tutti i backup da questi iPhone

Gli utenti dovrebbero rendersi conto di come vanno avanti le cose e dunque di adeguarsi pian piano, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Il mondo Apple concede di solito tanti anni di aggiornamenti ma per alcuni dispositivi è probabilmente venuto il momento dei titoli di coda. Chi infatti possiede un iPhone con a bordo iOS 8 e versioni precedenti, dovrà accettare che a breve i backup effettuati su iCloud scompariranno per sempre. Esatto: se avete salvato tramite backup tutti i vostri dati e avete un dispositivo con questa versione del software o addirittura precedente, rischiate di perdere tutto. Apple ha deciso di chiudere il supporto dal 18 dicembre 2024.

Apple cancella i backup iCloud sugli iPhone con iOS 8 o precedenti

I dispositivi con iOS 8 o versioni più vecchie non potranno più creare nuovi backup su iCloud né accedere a quelli esistenti. Per chi desidera continuare a utilizzare iCloud, sarà necessario aggiornare almeno a iOS 9.

Secondo Apple, questa decisione è legata all’allineamento con i requisiti di sistema più moderni. Del resto, iOS 8 ha oltre 10 anni, e mantenere il supporto per software così datato non è più sostenibile.

Come salvare i dati

Per i dispositivi che non possono essere aggiornati o per chi preferisce un’alternativa, ci sono soluzioni pratiche per salvare i dati:

Su Mac con macOS Catalina o versioni successive : il backup può essere eseguito attraverso Finder;

con o : il backup può essere eseguito attraverso Finder; Su PC o Mac con versioni più vecchie: è possibile utilizzare iTunes o l’app “Apple Devices” per creare un backup.

Questi metodi permettono di mettere al sicuro i dati senza dipendere da iCloud. Tale cambiamento potrebbe spingere molti utenti con dispositivi datati a valutare un aggiornamento. Continuare a usare iOS 8 senza iCloud potrebbe rendere la gestione del dispositivo più complicata nel lungo termine, comportando peraltro la possibilità di perdere tutto ciò che è stato salvato in magari 10 anni o poco meno.