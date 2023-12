Apple lavora al prossimo iPad Pro, avrà la ricarica MagSafe

Apple offre con i suoi iPhone una funzionalità di ricarica all’avanguardia e di gran livello. Si tratta del MagSafe, in vigore ormai dal 2020. Questa tecnologia si serve dell’utilizzo di magneti atti a facilitare la ricarica wireless e allo stesso tempo per attaccare gli accessori magneticamente, come wallet e powerbank. Da qualche ora si sta vociferando insistentemente che Apple sarebbe pronta a portare questa tecnologia sui suoi tablet.

Stando a quanto riportato, l’iPad Pro che l’azienda ha in programma di lanciare nel 2024 potrebbe offrire la ricarica MagSafe. Questo è quanto anticipato da una celebre fonte che, secondo quanto riferito, avrebbe grande familiarità con le aziende che producono magneti per i prodotti Apple.

Il prossimo Apple iPad Pro 2024 avrà la tecnologia MagSafe per la ricarica

La ricarica wireless non funziona con il retro in metallo come quelli visti su vari iPad, ma ora sembra tutto pronto: una fonte ha riferito che la linea iPad Pro 2024 potrebbe ottenere questa funzionalità grazie ad un design aggiornato. Attualmente però non ci sono anticipazioni riguardo all’estetica, ma quello che si sa è che saranno necessari vetro o plastica per far sì ricarica wireless MagSafe venga integrata.

Ci sono però voci contrastanti, in quanto un’altra fonte riferisce che quando si parla di MagSafe per gli iPad Pro del 2024, ci si riferisca alla tecnologia cablata usata sui MacBook. Tutto ciò però sembra andare controtendenza con quanto fatto da Apple ultimamente con i nuovi iPhone 15, dotati tutti di porta USB-C. Sembra infatti improbabile che il colosso vada a far uscire da questo ecosistema “Type-C” il suo tablet di punta.

Sembra più probabile dunque che la tecnologia MagSafe anticipata dalle indiscrezioni sia quella utile per la ricarica wireless. Effettivamente ci sarebbero nuove opzioni per tutti coloro che utilizzano il celebre tablet, che non solo riguarderebbero il processo di ricarica, ma anche l’aggiunta di ulteriori accessori magnetici.