Apple Maps: versione web ora funziona anche su Linux

Apple ha lanciato una versione web di Apple Maps in versione beta a luglio, portando il suo servizio di mappe su piattaforme non proprietarie. Inizialmente, “Apple Maps on web” (come la chiama Cupertino) funzionava solo su Safari su macOS e iOS. In seguito, è stata implementata su Google Chrome e Microsoft Edge su Windows e macOS. Ad agosto è stato poi incluso il supporto di Mozilla Firefox ad agosto ma, ancora una volta, solo per gli utenti macOS, iOS e Windows. A quanto pare, con Mozilla Firefox 132 è anche possibile utilizzare la web app di Apple su Ubuntu 24.04 LTS. Tutte le opzioni di Apple Maps dovrebbero funzionare senza problemi. Queste includono ricerca, indicazioni stradali, immagini ibride, rilevamento della posizione, guide, luoghi di interesse, oltre a funzionalità interattive di base come scorrimento/zoom e così via. Ciò non accade in tutti i browser compatibili con l’app di Cupertino.

Apple Maps: Look Around non ancora integrato nella web app

Il fatto è che il fatto che gli utenti Linux possano accedere a un’alternativa competente (non l’unica, ovviamente) a Google Maps è una buona cosa. Tuttavia, è probabile che la maggior parte degli utenti preferirebbe utilizzare un altro servizio, come OpenStreetMap. Non tutti gli utenti Linux vedono infatti di buon occhio servizi non “open source” come quelli forniti da Apple o aziende simili. Alcuni preferirebbero cercare indicazioni al buio piuttosto che toccare Apple Maps. Altri non sono così esagerati. Molti utenti Linux possiedono già dispositivi Apple. Questa web app è senza dubbio una valida alternativa a Google Maps e potrebbe essere un grande vantaggio per gli utenti di Ubuntu.

Ad oggi sembra che manchino ancora alcune opzioni, come ad esempio la presenza di Look Around (l’alternativa di Apple a Google Street View). Tuttavia, è probabile che tale funzionalità possa essere introdotta in futuro. Per saperne di più è possibile accedere alla versione beta della web app di Apple Maps. Come accennato, per accedere su Linux è necessario utilizzare Mozilla Firefox.