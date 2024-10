Mozilla Firefox 132 rilasciato con novità per la privacy

Mozilla ha pubblicato la versione finale del browser web open source Firefox 132 per tutte le piattaforme supportate. I punti salienti dell’aggiornamento includono il supporto per il blocco dell’accesso ai cookie di terze parti con la modalità Strict di Enhanced Tracking Protection. Vi è poi il supporto per il blocco delle favicon HTTP se non vengono servite tramite HTTPS per una maggiore sicurezza. Infine, l’update introduce l’abilitazione del rendering accelerato tramite hardware WebRender per la maggior parte delle primitive di filtro SVG per migliorare le prestazioni di determinati contenuti con grafica pesante. Firefox 132 migliora anche l’opzione del menu contestuale del tasto destro del mouse “Copia senza tracciamento del sito” introdotta in Firefox 120. Questa viene disattivata quando non vengono trovati parametri di tracciamento noti. Inoltre, tale versione offre il supporto Wide Color Gamut WebGL agli utenti macOS e Windows.

Mozilla Firefox 132: le novità per gli utenti Android e per gli sviluppatori

Gli utenti Android noteranno che Firefox ha apportato alcune modifiche per migliorare l’usabilità. Ad esempio, la posizione predefinita della barra degli indirizzi per i nuovi utenti è stata spostata dal basso alla parte superiore dello schermo. Per gli utenti Windows, Firefox 132 implementa il supporto per la riproduzione multimediale crittografata Microsoft PlayReady per selezionare siti. L’update apporta anche alcune modifiche per gli sviluppatori web. A causa di problemi di compatibilità, il supporto per HTTP/2 Push è stato rimosso. Inoltre, è ora disponibile il metodo “requestVideoFrameCallback()“. Questo che consente agli sviluppatori di eseguire operazioni su ogni fotogramma video in modo efficiente.

La nuova versione include anche il supporto per l’attributo fetchpriority. Quest’ultimo consente agli sviluppatori di ottimizzare il caricamento delle risorse specificando la priorità relativa delle risorse da recuperare dal browser. Introduce poi il supporto per la compressione dei certificati, che riduce le dimensioni e aumenta la velocità di un handshake TLS. Infine, disabilita la concessione euristica dell’accesso all’archiviazione per alcune aperture di finestre. Ultimo ma non meno importante. Oltre alla nuova versione del browser, Mozilla ha rilasciato anche Firefox 128.4 e Firefox 115.17 ESR. Come accennato, l’aggiornamento è disponibile sul sito ufficiale. Gli utenti esistenti possono aggiornare la versione dalle impostazioni di Firefox.