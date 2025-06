Google Chrome non sarà più utilizzabile su alcuni smartphone Android a partire dal 5 agosto, in concomitanza dell’aggiornamento alla versione 139 del browser. Lo ha comunicato la stessa azienda di Mountain View, in un post sul suo blog ufficiale. Come è facile immaginare, parliamo di smartphone ormai datati, che hanno un sistema operativo obsoleto, non più sicuro e non più aggiornabile.

Chrome addio su Android 8 e 9

Con la versione 139 del suo browser, Google toglierà il supporto ai sistemi operativi Android 8 Oreo e Android 9 Pie. Chi ha ancora uno smartphone con uno di questi due vecchi OS, quindi, non potrà più usare Chrome a meno che non blocchi l’aggiornamento, evitando di installare la versione 139.

Questa decisione obbligherà gli utenti a effettuare un aggiornamento a Android 10 o versioni successive per continuare a ricevere le indispensabili patch di sicurezza. La versione 138 sarà l’ultima a includere il supporto per questi sistemi operativi più datati, lasciando chi non aggiorna esposto a potenziali vulnerabilità informatiche.

Una scelta strategica per l’evoluzione tecnologica

La decisione di interrompere il supporto Chrome per le versioni di Android più vecchie è del tutto coerente con l’attuale tendenza del settore tecnologico. Con il passare del tempo, le piattaforme meno recenti vedono un calo significativo di utenti, spingendo le aziende a concentrare risorse e innovazioni su versioni più moderne e performanti.

È utile ricordare che Android 8 Oreo, lanciato nel 2017, ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento di sicurezza nell’ottobre 2021, mentre Android 9 Pie ha beneficiato dell’ultimo update a gennaio 2022.

Questa mossa è parte di una strategia più ampia che mira a favorire l’adozione di sistemi operativi più recenti, migliorando sia la sicurezza che l’esperienza utente. Il progressivo abbandono del supporto per software considerati obsoleti consente alle aziende come Google di concentrarsi sull’innovazione, senza essere limitate dai vincoli imposti dal mantenimento di compatibilità con piattaforme datate.

Implicazioni per gli utenti

Per gli utenti che ancora utilizzano dispositivi con Android 8 Oreo o Android 9 Pie, questa transizione comporta una scelta importante: aggiornare il sistema operativo a Android 10 o versioni successive, se ancora possibile, oppure sostituire il telefono con un modello più recente, nel caso in cui non sia possibile aggiornarlo.

Continuare a utilizzare Google Chrome senza patch di sicurezza, fermandosi alla versione 138, rappresenta un rischio significativo, dato che i browser sono spesso bersaglio di attacchi informatici.

Inoltre, chi non aggiorna non potrà accedere alle nuove funzionalità e ai miglioramenti delle prestazioni che Chrome introduce regolarmente.