Apple Music, 3 mesi gratis con un nuovo dispositivo

Un’esperienza audio ad alta definizione

Apple Music mette a disposizione oltre 100 milioni di brani, playlist editoriali curate, radio live e contenuti esclusivi. Il servizio punta molto sulla qualità sonora: è disponibile l’audio Lossless fino a 24-bit/192 kHz, mentre una parte crescente del catalogo supporta l’audio spaziale con Dolby Atmos, per un ascolto più immersivo e tridimensionale.

La libreria si sincronizza automaticamente su tutti i dispositivi collegati allo stesso ID Apple, garantendo continuità tra iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o Apple TV. L’integrazione con l’ecosistema Apple resta uno dei punti di forza dell’abbonamento.

Quali dispositivi permettono di attivare l’offerta

La promozione è riservata ai nuovi abbonamenti ed è attivabile con dispositivi Apple idonei, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini e cuffie o altoparlanti Beats compatibili, ad eccezione di Beats Flex.

È previsto un limite di un’offerta per ID Apple, indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati. L’iniziativa è disponibile per un periodo limitato.

Come attivare i 3 mesi gratuiti

Per attivare la promozione è sufficiente configurare il nuovo dispositivo oppure, nel caso di AirPods, HomePod o cuffie Beats, abbinarlo a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Per Apple Watch è necessario il collegamento a un iPhone aggiornato.

Una volta completata la configurazione, basta aprire l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L’offerta dovrebbe comparire automaticamente nella schermata Home; in alternativa è possibile individuarla manualmente. Con un tap su “Accetta ora”, l’abbonamento si attiva immediatamente.

Cosa succede dopo i tre mesi

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento Individuale si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, salvo disdetta. Non sono previsti impegni: è possibile interrompere il servizio in qualsiasi momento prima del rinnovo.

Per chi ha appena acquistato un nuovo dispositivo Apple, l’offerta rappresenta un’occasione concreta per testare l’ascolto in alta qualità, esplorare l’audio spaziale e valutare l’esperienza completa di Apple Music senza costi iniziali. Per provare gratuitamente Apple Music clicca qui.