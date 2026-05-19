L'AI divide gli studenti: fischi all’ex CEO Google Eric Schmidt

Un discorso di Eric Schmidt, CEO di Google dal 2001 al 2011, sull’Intelligenza Artificiale durante una cerimonia di laurea negli Stati Uniti ha provocato fischi e proteste da parte del pubblico, come riportato dal Guardian.

L’episodio non è isolato: negli ultimi anni diversi interventi pubblici di figure storiche dell’industria tecnologica hanno generato reazioni simili in contesti accademici. Il segnale è chiaro: il dibattito sull’AI ha abbandonato i laboratori di ricerca per entrare negli spazi in cui chi si affaccia oggi al mercato del lavoro si confronta direttamente con le conseguenze di quella trasformazione.

Perché le cerimonie di laurea sono diventate un terreno di scontro

Le università statunitensi ospitano tradizionalmente interventi di figure del settore tecnologico per collegare formazione accademica e industria. Con l’IA generativa questi eventi hanno assunto un carattere sempre più politico. I sistemi basati su architetture transformer sono oggi in grado di produrre codice, testi e contenuti multimediali con una qualità sufficiente per entrare in flussi produttivi reali, e questo ha reso urgente il confronto sul ruolo delle competenze umane.

Studenti e neolaureati percepiscono un mercato del lavoro che cambia più rapidamente dei cicli formativi tradizionali, in particolare nei settori più esposti come software engineering, comunicazione digitale e servizi creativi. Secondo quanto riportato dal Guardian, il discorso di Schmidt avrebbe toccato il ruolo dell’AI nella formazione, nel lavoro e nella produttività futura. La reazione del pubblico non ha interrotto l’evento, ma ha segnato un momento di tensione che riflette una frattura ormai visibile tra narrazioni istituzionali della tecnologia e la percezione di chi quella tecnologia la subisce prima di poterne beneficiare.

Il contesto che alimenta la tensione sociale

L’attuale fase dell’AI è dominata da infrastrutture computazionali concentrate in pochi attori globali: cluster distribuiti con migliaia di GPU, reti ad alta velocità e, di conseguenza, un giro d’affari enorme.

Questa concentrazione di risorse aumenta l’attenzione pubblica sulle implicazioni economiche della transizione. Le organizzazioni sindacali, i regolatori e parte della comunità accademica evidenziano il rischio di una trasformazione non uniforme, in cui alcuni settori beneficiano dell’automazione mentre altri subiscono una compressione delle opportunità entry-level.

Le figure storiche dell’industria tecnologica vengono spesso percepite come rappresentanti di un sistema che ha beneficiato enormemente della trasformazione digitale, mentre i costi sociali vengono distribuiti in modo più ampio. In questo squilibrio percepito sta la radice delle reazioni emotive che episodi come quello del discorso di Schmidt rendono visibili.

Il dibattito non riguarda più soltanto l’efficienza o la produttività promessa dai nuovi modelli, ma la struttura del mercato del lavoro che ne risulta e il modo in cui la società decide, o non decide, di governare quella transizione in quella che sembra una nuova rivoluzione industriale. La velocità con cui i sistemi generativi si integrano nei flussi produttivi reali non lascia molto tempo per rispondere in modo ordinato, e questa è probabilmente la tensione più difficile da gestire nei prossimi anni.