A distanza di tre anni dallo strumento per trasferire la libreria foto iCloud su Google Foto, arriva oggi una novità simile, ma riguardante la musica da ascoltare in streaming. Con la pubblicazione di un nuovo documento di supporto, Apple descrive infatti il modo in cui è possibile trasferire le playlist da Apple Music su YouTube Music.

Come trasferire le playlist da Apple Music su YouTube Music

La procedura è molto semplice. La prima cosa da fare è accedere alla pagina Dati e Privacy sul sito web di Apple. Da qui bisogna selezionare il comando “Trasferisci una copia dei tuoi dati”, che – attraverso intuitive istruzioni su schermo – guida l’utente per completare il trasferimento.

Per portare a termine l’operazione è assolutamente necessario che l’utente abbia un abbonamento attivo a Apple Music o iTunes Match e, come è scontato che sia, anche un account YouTube Music attivo. Altra informazione importante è che con questa procedura vengono trasferite solo le playlist create dall’utente (anche quelle collaborative). Questo significa che vengono lasciate fuori le playlist condivise non collaborative, le playlist curate e le cartelle in cui sono organizzate le proprie playlist.

Inoltre, il colosso di Cupertino sottolinea che le playlist possono includere solo quei brani che sono disponibili anche su YouTube Music (che di recente ha introdotto anche la radio personale). “Eventuali altri file audio all’interno delle playlist, come podcast, audiolibri o file audio caricati dall’utente, non saranno trasferiti“, si legge.

Il processo dovrebbe richiedere da pochi minuti a diverse ore. Da cosa dipende? Ovviamente dal numero di playlist che l’utente vuole copiare. A trasferimento completato, poi, l’utente riceve una email di conferma.

Per quanto YouTube Music non sia uno dei principali punti di riferimento nel panorama delle piattaforme per lo streaming musicale (dominato da Spotify), il nuovo tool di Apple rappresenta comunque una novità che può rendere più facile la vita a molti utenti. In Italia, il costo del servizio è di 9,99 euro al mese.