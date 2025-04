Midjourney lancia nuovo modello di generazione immagini che sfida GPT-4o

Sembra ormai passata quasi un’eternità ma, non molto tempo fa, Midjourney era considerato uno dei modelli AI per la generazione di immagini più evoluto.

Nonostante le ottime premesse, il boom di progetti come Gemini e ChatGPT hanno ridimensionato le potenzialità di questo strumento, di cui ultimamente si erano quasi perse le tracce.

In realtà, la piattaforma sembra essere in procinto di rilanciarsi andando a sfidare la nuova generazione avanzata di GPT-4o che ha causato un sovraccarico ai server di ChatGPT.

David Holz, CEO di Midjourney, ha annunciato alcuni dettagli del nuovo modello V7 sul server Discord e blog della piattaforma. Secondo quanto sostenuto da Holz, il nuovo modello è un salto di qualità notevole rispetto al passato, proponendo output grafici molto più apprezzabili.

Secondo il CEO, il nuovo modello AI è in grado di lavorare 10 volte più velocemente rispetto a quello attuale. Questo dovrebbe inoltre consentire di agire con prompt per modificare il risultato della generazione, anche in questo caso agendo con tempistiche molto ristrette.

Alla scoperta di Midjourney V7: 10 volte più veloce del modello AI attuale

Stando a quanto annunciato Midjourney V7 può essere eseguito in modalità Relax e Turbo per immagini ad alta risoluzione, anche se quest’ultima costerà il doppio dei crediti, proponendo però una produzione di immagini più rapida.

Altra novità tutt’altro che secondaria riguarda la personalizzazione. A quanto pare, V7 permette di salvare le preferenze per generare più immagini con lo stesso stile. Ciò potrebbe facilitare creazioni “seriali”, che mantengono lo stesso stile, dunque molto interessante per creator e per chiunque lavori in contesti grafici.

Quando sarà disponibile la nuova versione del modello AI? Midjourney sta eseguendo un primo test alfa all’interno della sua community, con un rilascio che non sembra dunque destinato all’immediato.

Va comunque detto come quanto appena illustrato potrebbe essere un semplice “assaggio” di V7. A quanto pare, nel corso dei prossimi 60 giorni potrebbero arrivare novità riguardo ulteriori implementazioni.