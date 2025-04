ChatGPT: generazione di immagini migliorata di nuovo disponibile per tutti

Il generatore di immagini di ChatGPT è tornato disponibile per tutti gli utenti.

Dopo un debutto travolgente, tanto che OpenAI ha dovuto interrompere la sua disponibilità per gli account gratuiti, ora è tornato disponibile a titolo gratuito.

A testimoniare l’efficacia dello strumento in questione vi è l’ondata di immagini e foto rivisitate con lo stile inconfondibile dello Studio Ghibli che stanno letteralmente invadendo il Web. Lo stesso Sam Altman, CEO della compagnia, ha annunciato tramite X la nuova disponibilità della funzione per tutti.

Come ricordato da Altman, lo strumento per la generazione di immagini ha comunque forti limiti per chi non ha un abbonamento avanzato. La principale limitazione riguarda il numero di generazioni, che si limita a 3 al giorno per gli utenti non paganti.

Generazione di immagini con ChatGPT: impennata di utenti e pioggia di investimenti

Basata sul modello GPT-4o dell’azienda, la generazione di immagini avanzata è stata inizialmente lanciata il 25 marzo ed era sempre stata pianificata per essere disponibile nei livelli di abbonamento ChatGPT Plus, Pro e Team. Il lancio dello strumento anche per gli account gratuiti è stato ritardato di un giorno dopo il lancio a causa dell’enorme richiesta.

Lo stesso Altman, scherzando, ha affermato come le GPU di OpenAI si stessero “sciogliendo” per le tantissime generazioni. A testimonianza di ciò, sembra che ChatGPT abbia guadagnato un milione di utenti in una sola ora.

A consolidare la posizione di OpenAI nel contesto dell’Intelligenza Artificiale vi sono però anche i finanziamenti ricevuti, con il nuovo round che ha visto la compagnia raccogliere 40 miliardi di dollari. Di fatto, stiamo parlando del più grande singolo finanziamento per un’azienda tecnologica privata nella storia.

Nonostante il successo di DeepSeek, con numeri da capogiro, ChatGPT sta dimostrando di fatto di essere ancora un gradino avanti rispetto alla concorrenza.