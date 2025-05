Nuovi brani emergenti e classici intramontabili si incontrano in un’unica classifica, creata dalle scoperte musicali degli utenti di tutto il mondo. Questo è il cuore della nuova iniziativa di Apple Music, che ha recentemente lanciato la Viral Chart, una playlist basata sui dati di riconoscimento musicale raccolti dall’app Shazam.

Aggiornata con cadenza giornaliera, questa playlist globale include i 50 brani più identificati tramite l’app appena citata, offrendo così un’istantanea in tempo reale delle tendenze musicali a livello mondiale. Diversamente dalle classifiche tradizionali, questa playlist si fonda sulle interazioni degli utenti con la musica nella vita quotidiana, rendendo i risultati autentici e specchio del trend attuale.

David Emery, portavoce di Apple Music nel Regno Unito, ha spiegato come questa nuova funzionalità sfrutti i dati di Shazam per classificare i brani in base alla crescita settimanale del volume di riconoscimenti.

Viral Chart offre una panoramica sui trend musicali del momento

Tra i brani attualmente in evidenza figurano “Shake It To The Max (FLY) [Remix]” di Moliy, il classico “Nothing’s Gonna Stop Us Now” degli Starship e “Hot Together” delle Pointer Sisters. Questa selezione dimostra come la viralità musicale possa coinvolgere sia novità contemporanee che riscoperte di successi del passato, evidenziando la varietà delle scoperte musicali che la Viral Chart può offrire.

Per gli appassionati più curiosi, le classifiche dettagliate sono disponibili anche sul sito ufficiale di Shazam, con la possibilità di filtrare i risultati per paese. Questo strumento permette di ottenere una visione più granulare delle tendenze musicali locali, arricchendo ulteriormente l’esperienza di scoperta musicale. La nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra Apple Music e Shazam, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato dello streaming musicale.

Per gli utenti, questa playlist globale non è solo un modo per scoprire nuova musica, ma anche un’opportunità per comprendere meglio come evolve il panorama musicale mondiale. A differenza delle classifiche basate su algoritmi predittivi o metriche di vendita tradizionali, la Viral Chart si basa su dati reali, rendendo l’esperienza di ascolto più autentica e connessa alla realtà quotidiana.