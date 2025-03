Shazam: ora è più facile aggiungere brani a una playlist Spotify

L’app per riconoscere i titoli di brani musicali Shazam ha appena ottenuto un nuovo aggiornamento che renderebbe il servizio svolto ancora più comodo, soprattutto per gli utenti di Spotify e Apple Music.

La versione 18.9 dell’app, lanciata nella giornata di ieri, propone una nuova funzione di sincronizzazione migliorata, capace di aggiungere in modo automatico i brani identificati in una playlist.

La novità, che al momento interessa solo gli utenti iPhone e iPad, permette l’aggiunta automatica dei brani a una lista denominata My Shazam Tracks (in italiano Le mie tracce Shazam) a cui poi l’utente può accedere come una qualunque altra playlist.

Come spiegato da Apple, basta attivare e disattivare Sincronizza le tue canzoni nelle impostazioni di Shazam per risincronizzare tutti i brani scoperte in precedenza dall’app

Shazam migliora la gestione dei brani identificati e della relativa playlist

Finora, i brani identificati manualmente tramite l’app Shazam venivano sincronizzati con una playlist separata dagli account Spotify o Apple Music, con possibilità di agire solo attraverso il Centro di controllo, con la possibilità da ieri di ampliare questa scelta anche tramite Siri e Comandi rapidi.

Da quando è entrato a far parte della famiglia Apple nel 2018, Shazam si è evoluto in più di una semplice app di riconoscimento musicale, integrandosi in modo sempre più efficace con i migliori servizi di streaming musicale.

Circa un anno fa Shazam ha ottenuto un aggiornamento consistente che permette all’app di identificare un brano anche se gli utenti indossano degli auricolari, agendo direttamente sull’applicazione che sta riproducendo la canzone in questione.

Questa implementazione, così come altre piccole migliorie, permettono all’app di mantenersi competitiva, visto che al giorno d’oggi esistono ormai diverse altri software per identificare i titoli di brani (come YouTube Music).