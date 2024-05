YouTube Music come Shazaam: è possibile cercare brani canticchiandoli

L’app di YouTube Music per Android sta per implementare una funzionalità che sarà molto apprezzata dagli amanti della musica.

Rifacendosi a un software noto nel settore come Shazam, infatti, l’applicazione sarà in grado di ascoltare una canzone riprodotta vocalmente dall’utente.

La funzionalità è disponibile attraverso una nuova icona a forma di onda situata di fianco a quella del microfono. All’utente basta toccare la stessa e fischiettare o canticchiare il brano di cui non conosce titolo e autore per avere una risposta in pochi secondi.

Prova alla mano, YouTube Music sembra essere alquanto efficace nell’individuazione della canzone, anche se molto dipende dalle doti canore dell’utente. In alcuni casi, il sistema commette ancora degli errori ma, con il passare del tempo, YouTube andrà senza dubbio ad affinare il nuovo strumento.

YouTube Music è in grado di riconoscere le canzoni in tempi record (ma non è ancora infallibile)

Al di là di alcune incertezze, la nuova funzione si dimostra interessante soprattutto per la velocità impressionante con cui individua la maggior parte dei brani canticchiati. Anche se Assistente Google svolge un compito simile, infatti, YouTube Music propone il potenziale titolo del brano in tempi ancora più ristretti.

Al momento la funzione sembra stia apparendo gradualmente sui dispositivi Android. Anche in ambiente iOS vi sono le prime segnalazioni, anche se l’implementazione della funzione sembra in fisiologico ritardo rispetto a quanto sta avvenendo sul sistema operativo di Google. Agli utenti non resta che attendere con pazienza l’aggiornamento che introduce questa interessante novità.

Per YouTube Music, tra l’altro, è un periodo di grande fermento. Google, infatti, sembra essere in procinto di integrare Gemini con l’app musicale. Questa implementazione potrebbe portare notevoli vantaggi, sia per quanto riguarda la generazione di playlist sia nell’ambito della ricerca di nuovi artisti in linea con le preferenze dell’utente.