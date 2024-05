YouTube Music: Google pensa a un'estensione per Gemini

Google sta lavorando sodo per rendere il suo modello di apprendimento quanto più performante possibile. L’azienda infatti per perfezionare il chatbot Gemini, sta introducendo diverse novità. L’obiettivo è renderlo un vero concorrente di ChatGPT. Di recente, una delle novità più grandi che hanno implementato maggiormente Gemini È stata la possibilità dello sviluppo di espansioni, quelle che prima si chiamavano Bard Extensions. Ora, secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, Google sarebbe lavorando duramente per implementare nel più breve tempo possibile una nuova estensione di YouTube Music.

Le estensioni in genere concedono a Gemini l’accesso a informazioni e funzionalità riguardo alle varie app e servizi di Google. Con questa nuova estensione attualmente in fase di sviluppo, gli utenti potranno cercare musica, creare playlist ed esplorare tutti i lavori di nuovi artisti direttamente chiedendolo a Gemini.

Gemini, arriva da Google l’estensione per YouTube Music

Con l’arrivo della nuova estensione di YouTube Music, gli utenti potranno chiedere a Gemini di riprodurre la loro playlist di allenamento o magari di trovare della musica di sottofondo che sia rilassante. L’AI di Google per fare ciò dovrebbe riuscire ad accedere direttamente alla libreria di YouTube Music, così da poter soddisfare le richieste degli utenti.

In realtà si tratta di qualcosa di più di una semplice ricerca: Gemini infatti può apprendere direttamente dalle preferenze degli utenti nel tempo. In questo modo potrà anche suggerire nuova musica o selezione delle stazioni radio su misura per i gusti del pubblico.

Le prime indiscrezioni riguardo a questa nuova estensione di YouTube Music in Gemini sono arrivate dopo un’attenta analisi dell’applicazione Google. L’ultima versione mostrerebbe tracce inequivocabili di ricerche dettagliate da parte di Gemini con informazioni riguardanti proprio la piattaforma musicale.

Questa è un ulteriore mossa che testimonia la determinazione di Google nel voler portare la sua intelligenza artificiale a diventare leader incontrastata in futuro.