Shazam identificherà i brani anche se gli utenti indossano auricolari

Apple ha annunciato un nuovo aggiornamento per l’app Shazam iOS. Secondo l’azienda di Cupertino, l’ultima versione dell’app consentirà agli utenti di identificare i brani che non conoscono anche se l’audio viene riprodotto tramite cuffie o auricolari. Tale novità è stata introdotta con la versione 17.3 dell’app Shazam per iPhone e iPad. La parte più interessante è che la nuova funzionalità è capace di identificare non solo i brani che vengono riprodotti nell’ambiente, ma anche attraverso altre app come Instagram, YouTube o TikTok. Come riporta la stessa Apple sulla pagina dell’App Store: “Ora puoi identificare i brani anche mentre indossi le cuffie, con cavo o wireless. È sufficiente aprire l’app: quando nella schermata Home compare l’icona delle cuffie, puoi iniziare ad ascoltare musica proveniente dall’ambiente circostante o da altre app”.

Shazam: come funziona l’identificazione dei brani da altre app

La nuova funzionalità di Shazam per iOS funziona come promesso. Ad esempio, gli utenti possono aprire l’applicazione e poi passare a YouTube. La piattaforma identificherà tutti i brani riprodotti nel video che l’utente sta guardando. Lo stesso vale per quasi tutte le altre app in cui vengono riprodotti brani o musica che la piattaforma è in grado di riconoscere. Per scoprire il titolo e le informazioni relative al brano interessato basterà semplicemente tornare a Shazam. Prima di tale aggiornamento era già possibile identificare i brani all’interno di altre app. Tuttavia, ciò non accadeva se l’utente indossava gli auricolari. Se non viene riprodotto nulla sul proprio smartphone, la piattaforma identificherà il brano riprodotto in sottofondo, come previsto. Vale la pena notare che la funzionalità non sembra richiedere specificamente gli AirPods e può funzionare con qualsiasi tipo di cuffie.

Apple ha acquisito Shazam nel dicembre 2017 e lo ha gradualmente integrato su tutte le sue piattaforme. In iOS 14.2, ad esempio, Apple ha aggiunto un widget dedicato per il Centro di controllo su iPhone. La stessa funzionalità è ora disponibile su Mac con macOS Sonoma 14.2. Ad oggi la nuova funzionalità sembra essere disponibile soltanto per iOS e iPadOS. Tuttavia, è possibile che nei prossimi mesi possa essere rilasciata anche per la versione Android dell’app.