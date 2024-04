Apple Music GRATIS per 1 mese: provalo e poi decidi

Hai la grande opportunità di provare gratis per 1 mese tutto quello che ha da offrirti Apple Music, il servizio di musica in streaming della casa di Cupertino che include oltre 100 milioni di brani e diverse interessanti funzioni. Al termine del mese sarai poi libero di decidere se proseguire con l’abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese se sei uno studente o da 10,99 euro al mese.

Cosa può offrirti Apple Music

Apple Music ti mette a disposizione più di 100 milioni di brani con artisti e generi musicali in playlist personalizzate secondo le tue preferenze di ascolto e i suggerimenti della redazione. Hai la possibilità di scaricare i tuoi brani preferiti per ascoltarli anche offline ovunque tu sia e in qualsiasi momento e con i testi che scorrono insieme alle canzoni puoi cantarle in tempo reale.

Con oltre 30.000 playlist disponibili e sempre zero pubblicità, puoi immergerti completamente nella tua musica preferita senza interruzioni. Il tutto sfruttando la magnifica tecnologia dell’audio spaziale con tu ti sentirai davvero al centro della musica, avvolto da un suono coinvolgente e immersivo.

Apple Music offre anche esclusivi contenuti originali, permettendoti di accedere a esperienze uniche e speciali che non troverai da nessun’altra parte. Degno di nota è il il più grande catalogo di musica classica al mondo con cui puoi esplorare e scoprire opere senza tempo e interpretazioni iconiche.

Dove puoi scaricare Apple Music? Su praticamente tutti i dispositivi, sia online che offline, garantendoti un accesso senza soluzione di continuità alla tua musica ovunque tu vada. Provalo adesso gratis per 1 mese.