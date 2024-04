Prova gratuita di 30 giorni di Apple Music: approfittane ora

Un mese per muoverti in un mondo di musica senza limiti: Apple Music offre a tutti i nuovi utenti un’imperdibile opportunità per scoprire un universo sonoro sconfinato. Con la prova gratuita di 30 giorni, potrai accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist curate da esperti e contenuti esclusivi, il tutto senza interruzioni pubblicitarie e con la massima libertà di fruizione.

Prova gratuita di 30 giorni di Apple Music: ecco come attivarla

Per attivarla, ecco i passaggi da seguire:

Visita il sito ufficiale di Apple Music o apri l’app dedicata sul tuo dispositivo. Clicca sul pulsante dedicato e accedi con il tuo ID Apple. Segui le semplici istruzioni per attivare il periodo di prova.

Fatto questo, otterrai accesso illimitato a tutto il catalogo di Apple Music, con oltre 100 milioni di brani, ascolto offline per goderti la tua musica ovunque tu sia, senza connessione internet., creazione di playlist personalizzate e condivisione con i tuoi amici, scoperta di nuova musica grazie ai suggerimenti personalizzati e alle playlist curate da esperti e ascolto di contenuti esclusivi, come album in anteprima e live session.

Al termine del mese di prova, il tuo abbonamento Apple Music si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese. In qualsiasi momento, potrai disattivare il rinnovo automatico per evitare addebiti indesiderati.

Con la prova gratuita di 30 giorni, Apple Music ti regala un mese di puro piacere musicale. Un’occasione unica per esplorare un catalogo sterminato, scoprire nuovi artisti e vivere la musica in modo ancora più coinvolgente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e inizia subito il tuo viaggio nel mondo di Apple Music!