Apple Music gratis per 6 mesi con i nuovi AirPods

Nella serata di ieri Apple ha presentato i nuovi AirPods di quarta generazione, che con il modello più costoso guadagnano la cancellazione attiva del rumore (fino ad oggi prerogativa degli AirPods Pro). Il loro acquisto consente di sfruttare la promozione di Apple Music, attraverso cui è possibile ottenere 6 mesi gratis di servizio comprando un nuovo dispositivo della casa di Cupertino.

Più di 100 milioni di brani senza pubblicità, ascolto offline su qualunque tipo di dispositivo e audio spaziale in Dolby Atmos: questi i principali punti di forza di Apple Music, uno dei migliori servizi streaming musicali oggi disponibili sul mercato.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

I dispositivi idonei al riscatto dei 6 mesi gratis di Apple Music sono gli AirPods di seconda, terza e quarta generazione, gli AirPods Pro, gli AirPods Max, gli altoparlanti HomePod e HomePod mini, più i device Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats e Beats Studio Buds.

Se hai un iPhone, per attivare l’offerta effettua l’accesso con il tuo ID Apple, dunque apri l’app Apple Music e premi sull’avviso Ottieni 6 mesi gratis che compare in automatico dopo il lancio dell’applicazione. Se non visualizzi il messaggio, assicurati che il telefono sia aggiornato all’ultima versione di iOS.

Nel momento in cui connetti il tuo dispositivo per la prima volta, hai 90 giorni di tempo per riscattare l’offerta. Se invece si è già in possesso di dispositivi audio idonei, i 90 giorni scattano dal momento in cui il proprio dispositivo viene aggiornato all’ultima versione di iOS.

Puoi riscattare l’offerta di Apple Music collegandoti a questa pagina del sito ufficiale.