Apple Music: provala gratis fino a 3 mesi e ascolta le ultime uscite

Prima di partire per il tuo prossimo viaggio, assicurati di avere musica illimitata da ascoltare in auto, in spiaggia, durante la tua gita o altro. Con Apple Music puoi accedere a un archivio sterminato di oltre 100 milioni di brani, che spazia dalle ultime novità discografiche ai tormentoni che accompagnano questa estate.

L’iscrizione non prevede alcun costo iniziale: puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni, oppure per 90 giorni se hai acquistato di recente un nuovo prodotto Apple. Per maggiori informazioni vai sulla pagina web del servizio.

Tutti i vantaggi di Apple Music

Il servizio ti permette di ascoltare musica in streaming su tutti i tuoi dispositivi preferiti o di scaricare le tracce per riprodurle anche senza connessione. Tra le funzioni più apprezzate c’è la visualizzazione in tempo reale dei testi, ideale per un improvvisato karaoke con gli amici, oltre ai suggerimenti personalizzati basati sui tuoi ascolti.

Non si tratta solo di singoli e album: troverai anche playlist curate da esperti, create per adattarsi al tuo umore, alle tue preferenze e ai generi che ami di più. Il tutto è arricchito dalla qualità audio Dolby Atmos, che garantisce un’esperienza d’ascolto immersiva quando utilizzi cuffie compatibili.

Grazie alla perfetta integrazione con l’ecosistema Apple e alla disponibilità su altre piattaforme, Apple Music è sempre a portata di mano. Approfitta della prova gratuita di un mese o dei tre mesi inclusi con l’acquisto di un nuovo dispositivo e porta con te la tua musica ovunque.