Apple News+ lancia il nuovo videogioco Emoji Game

L’universo dell’intrattenimento digitale si arricchisce di una nuova proposta: Emoji Game debutta su Apple News+, ampliando il ventaglio di videogiochi interattivi offerti agli abbonati in occasione del World Emoji Day.

L’arrivo di questo prodotto ludico su Apple News+ non è solo una semplice aggiunta di un passatempo, ma parte di un’evoluzione della proposta editoriale che già comprende titoli come Crossword, Crossword Mini, Sudoku e Quartiles.

Il nuovo gioco si distingue per le sue meccaniche intuitive ma stimolanti: i giocatori sono chiamati a risolvere frasi e parole sfruttando il linguaggio universale delle emoji, cercando di completare le soluzioni nel minor numero di mosse possibile. La vera innovazione introdotta da Emoji Game risiede nell’uso delle Genmoji, ovvero le emoji personalizzate generate tramite Apple Intelligence. Questa funzionalità consente ai giocatori di creare combinazioni originali, aprendo la strada a nuove modalità di interazione e risoluzione degli enigmi.

Emoji Game offre sfide su misura per qualunque videogiocatore

L’introduzione di Genmoji grazie a Apple Intelligence rappresenta un salto qualitativo nella proposta di giochi su Apple News+. L’AI, infatti, non solo arricchisce l’esperienza ludica, ma consente anche di personalizzare le sfide, rendendo ogni partita unica e stimolante per qualunque tipo di videogiocatore.

L’iniziativa si colloca in un contesto di crescente interesse per la gamification all’interno delle piattaforme digitali. Come già avvenuto su servizi relativi al The New York Times e a LinkedIn, anche Apple mira a incrementare l’engagement degli utenti attraverso l’introduzione di elementi ludici e interattivi. Pur non fornendo dati precisi sull’utilizzo dei giochi all’interno di Apple News+, l’azienda sottolinea come una quota significativa degli abbonamento sia motivata proprio dalla presenza di questi contenuti coinvolgenti.

Lo sviluppo di Emoji Game è frutto della collaborazione con The Puzzle Society (ora GoComics), una realtà specializzata nella creazione di enigmi e passatempi di qualità. Il gioco è stato curato da un team di editor Apple dedicati, con l’obiettivo di garantire un’esperienza coinvolgente e accessibile. Gli abbonati possono già accedere a Emoji Game su iPhone, iPad e Mac dotati di iOS 18.4 o versioni successive, mentre chi utilizza sistemi operativi precedenti dovrà aggiornare l’app per usufruire della novità.