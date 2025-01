Apple parte male nel 2025: le vendite di iPhone sono in calo

Nessuno lo direbbe mai ma a quanto sembra è così: Apple non ha cominciato bene il suo 2025. L’azienda americana infatti avrebbe registrato in termini di vendite un calo del 3,2% solo durante la giornata di ieri, cosa che dovrebbe già servire a far capire il momento. Gennaio ad oggi è al -11%, con il trend che, nel caso in cui dovesse continuare, porterebbe questo mese ad essere ricordato come il peggiore da dicembre 2022 ad oggi.

Apple non va: gennaio è fiacco in termini di vendite

La situazione è resa ancora più critica dai giudizi negativi di due importanti società di analisi. Loop Capital ha abbassato il rating di Apple da “buy” a “hold”, mentre Jefferies ha declassato il titolo ad “underperform”, un giudizio particolarmente severo per un’azienda con la reputazione di Apple. In molti continuano a consigliare di acquistare il titolo, ma i fatti almeno per il momento vanno nella direzione opposta.

Vendite di iPhone in calo, Cina sotto pressione

Le vendite di iPhone sono uno dei principali fattori di preoccupazione. Secondo Edison Lee, analista di Jefferies, le vendite globali di iPhone nel quarto trimestre del 2024 sono diminuite del 5%, con una contrazione particolarmente marcata in Cina, dove il calo ha raggiunto il 18,2%.

Sul mercato cinese si registra un aumento netto della concorrenza. Al momento infatti i produttori locali offrono dispositivi competitivi a prezzi più accessibili rispetto agli iPhone. Questa situazione sta mettendo sotto pressione Apple, che ha sempre puntato su un posizionamento premium.

L’intelligenza artificiale non convince

Di certo a rappresentare un problema è anche Apple Intelligence. Quello che avrebbe dovuto essere lo sprint in più, si sta rivelando una problematica da risolvere. Il frazionamento delle funzionalità, che infatti non sono disponibili in tutto il mondo in egual modo, ha portato gli utenti a non pensare che l’AI sia il vero punto di svolta di Apple.