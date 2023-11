Apple pensa a nuovi display con tecnologia privacy integrata

Tutti ormai desiderano un po’ più di privacy mentre usano il proprio smartphone. Ciò è legato alle molteplici attività che si possono compiere con un iPhone o un qualsiasi altro dispositivo mobile, ed è per questo che ci si è subito adattati.

Sono state ideate appositamente delle pellicole protettive definite “Privacy”; queste permettono di poter guardare il contenuto sullo schermo solo avendolo perfettamente di fronte. Chiunque si trova di fianco al proprietario dello smartphone, vede lo schermo totalmente nero, come se fosse spento. In questo modo molti utenti hanno risolto la situazione, ma perché non implementare dei display che riescano a fare tutto ciò senza il bisogno di una pellicola?

A quanto pare, stando alle indiscrezioni trapelate sul web, Apple starebbe lavorando proprio di una tecnologia del genere. Alcuni rapporti pubblicati sul web avrebbero rivelato l’esistenza di due brevetti che avrebbero fatto luce proprio su tali sforzi da parte del colosso. L’obiettivo sarebbe quello di implementare una tecnologia utile per migliorare la privacy dello schermo degli iPhone.

iPhone con display privacy di default, Apple ci starebbe lavorando

Le due opzioni che Apple starebbe perfezionando secondo le indiscrezioni, si servirebbero di uno strato di pellicola privacy applicata direttamente sullo schermo. Tutto ciò sarebbe addirittura regolabile, con la possibilità dunque di impostare un grado di privacy maggiore o minore in base alle proprie esigenze.

Il primo brevetto parla di una pellicola che agisce come una sorta di filtro polarizzatore. Questo consente alla luce di andare in una sola direzione. Solo guardando l’iPhone dal punto giusto sarebbe dunque possibile osservare i contenuti con la massima luminosità e qualità, aspetti tipici dei display Retina.

Il secondo brevetto parla proprio degli angoli di visione regolabili. In base all’angolazione, sarà possibile aumentare o diminuire il grado della privacy. Nel caso in cui si dovesse impostare la visione privata, verrà applicata una particolare corrente agli elettrodi in modo che il materiale materiale elettrocromico diventi più opaco, limitando l’angolo di visione del display.