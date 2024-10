Apple pensa al gaming: ecco un App Store solo per i giochi

Per Apple non ha più importanza lavorare solo ed unicamente sui suoi soliti prodotti, che siano fisici o digitali. L’azienda sta cercando di uscire fuori dagli schemi con svariate alternative da fornire ai suoi utenti e anche le indiscrezioni di oggi lo dimostrano in pieno.

Stando a quanto riferito da un autorevole fonte americana, ovvero 9to5mac, il colosso di Cupertino sarebbe lavorando ad una nuova applicazione dedicata completamente ai giochi. L’obiettivo sarebbe quello di mettere su un’App Store esclusivo, il quale tratterà solo il mondo del gaming e che si integrerà con uno dei prossimi aggiornamenti per iOS.

Apple vuole realizzare un App Store a parte ma solo per i giochi

All’interno del nuovo App Store di Apple dedicato ai giochi, secondo le indiscrezioni emerse, si concentreranno diversi aspetti già presentati in passato. È proprio qui infatti che si integrerà anche Game Center, che dunque non sarà sostituito. Sarà presente anche una sezione dedicata ai propri amici e ai propri “gamers”, consentendo una gestione più semplice delle interazioni social.

I giochi presenti sia nell’App Store che in Apple Arcade verranno mostrati nella nuova app, che potrebbe anche promuovere eventi di gioco e aggiornamenti. Inoltre, si parla di una possibile integrazione con FaceTime e iMessage, per facilitare la comunicazione tra i giocatori. Apple starebbe anche testando l’idea di integrare mini-giochi attraverso App Clips, rendendo il gaming su iPhone ancora più immediato e accessibile. Con il potente iPhone 16 Pro e il suo display straordinario, questa nuova app potrebbe attrarre un maggior numero di gamer. Non è ancora chiaro se l’app sarà lanciata con iOS 18 o iOS 19, ma sembra destinata a rendere l’ecosistema di Apple ancora più coinvolgente per i videogiocatori. L’attesa è alta e tutti sono curiosi di scoprire come Apple deciderà di implementare questa novità. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.