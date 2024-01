Apple Podcast: con iOS 17.4 trascrizioni generate automaticamente

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 17.4 per sviluppatori. Tra le tante novità, sono state introdotte alcune modifiche anche all’app Apple Podcast. In particolare, la piattaforma supporterà presto le trascrizioni degli episodi. L’azienda di Cupertino ha affermato che tali trascrizioni verranno generate automaticamente poco dopo la pubblicazione di ogni episodio. Queste potranno quindi essere visualizzate su Apple Podcasts. Come spiegato dalla stessa società in un post sul blog ufficiale: “Apple genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio. Il tuo episodio sarà immediatamente disponibile per l’ascolto e la trascrizione sarà disponibile poco dopo. Ci sarà un breve ritardo durante l’elaborazione della tua trascrizione. Se parti del tuo episodio cambiano con l’audio inserito dinamicamente, Apple Podcasts non mostrerà i segmenti dell’audio che sono cambiati rispetto alla trascrizione originale. Anche i testi musicali non vengono visualizzati nelle trascrizioni.”

Apple Podcast: come funziona trascrizione automatica degli episodi

Aprendo l’app Apple Podcast, nella sezione “Now Playing”, verrà visualizzata una nuova icona “quote” nella barra degli strumenti (in basso). Selezionandola sarà possibile visualizzare la trascrizione dell’episodio. Come ricorda ancora la società di Cupertino: “Durante la riproduzione di un episodio, ogni parola viene evidenziata, rendendo più facile seguirla”. L’utente può toccare un punto qualsiasi della trascrizione live per iniziare ad ascoltare il podcast da quel punto specifico. È inoltre possibile visualizzare una versione solo testo della trascrizione senza ascoltare l’episodio. Per fare ciò basterà toccare e tenere premuto un episodio, selezionando poi “Visualizza trascrizione“. Infine, gli utenti potranno anche cercare termini specifici all’interno di ciascuna trascrizione.

Infine, con iOS 17.4 è stata introdotta un’altra piccola modifica relativa ai podcast. La barra di navigazione inferiore Now Playing presenta infatti un nuovo design simile a quello ad Apple Music. I podcaster interessati alla nuova funzione possono ottenere ulteriori informazioni sulle trascrizioni e sulle impostazioni personalizzate sul sito web Apple Podcasts for Creators.