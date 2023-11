Apple potrebbe aver sospeso il progetto modem 5G

L’attuale line-up di iPhone lanciata da Apple, inclusa l’ultima serie iPhone 15, si affida ai modem 5G prodotti da Qualcomm. Questa partnership dovrebbe essere destinata a continuare fino al 2026 a seguito di un recente accordo stipulato tra le parti.

Tuttavia, alcune voci giunte in precedenza suggerivano che sarebbe arrivato un iPhone SE 4 che avrebbe svolto la funzione di pioniere. Riguardo a cosa? Semplice: per il lancio del nuovo modem 5G sviluppato proprio da Apple. La soluzione, che avrebbe dovuto soppiantare quella di Qualcomm arricchendo i melafonini con un ulteriore componente proprietario, a quanto pare potrebbe non arrivare.

Stando da alcuni rapporti pubblicati ultimamente, Apple potrebbe accantonare il processo di produzione. I suoi piani per un modem proprietario 5G riservato ai iPhone potrebbero essere saltati. Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero diverse difficoltà nel processo di sviluppo, almeno stando alle indiscrezioni.

Apple accantona il processo di sviluppo dei suoi modem 5G?

Durante le ultime ore si è diffusa la voce che Apple potrebbe abbandonare l’idea di avere un modem 5G proprietario prossimamente. Nonostante la forte risonanza di questa notizia, sembra che non ci siano troppe informazioni specifiche a riguardo.

Tutto ciò potrebbe far pensare ad una semplice voce messa in circolo ma priva di fondamento. Di certo il viaggio di Apple nello sviluppo di questo componente hardware si è rivelato difficile fin dal primo momento.

Bisogna infatti ricordare che l’azienda ha avuto problemi con le dimensioni del chip prima di stipulare un nuovo accordo con Qualcomm fino al 2026. Inoltre sono state sollevate diverse titubanze in merito alla velocità e soprattutto alla sua tendenza a surriscaldarsi.

Già la serie iPhone 15 avrebbe questo nuovo componente, ma tutto era stato rimandato al 2025 con iPhone 17. Ora le voci sostengono che anche questi piani probabilmente salteranno, ma si attendono ulteriori informazioni per avere un quadro della situazione più preciso.